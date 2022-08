Vaiolo delle scimmie, al via le vaccinazioni allo Spallanzani. Chi può farlo e come funziona

Al via da oggi, lunedì 8 agosto, allo Spallanzani di Roma le prime somministrazioni del vaccino contro il vaiolo delle scimmie.

Saranno una decina le somministrazioni odierne ma sono già 600 coloro che hanno fatto richiesta di prenotazione nelle ultime 48 ore. “Circa 200 sono già in appuntamento per la vaccinazione a partire da oggi”, fa sapere in una nota l’Inmi Spallanzani.

Secondo il piano del ministero della Salute, alla Regione Lazio sono state consegnate 1.2v00 dosi.

Vaiolo delle scimmie, chi può fare il vaccino

“Ricordo che le regole per la vaccinazione sono contenute nella circolare del ministero della salute”, ha precisato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Tra le categorie elencate nella circolare ci sono personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a orthopoxvirus; persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM), che rientrano in alcune specifiche categorie di rischio.

Chi rientra tra le categorie elencate nella circolare può prenotarsi mandando una mail a vaccinomonkeypox@inmi.it.

Vaiolo delle scimmie, in Lombardia vaccini da giovedì

Iniziano invece giovedì, in Lombardia, le somministrazioni del vaccino contro il contro il vaiolo delle scimmie. Sono circa 2.000 le dosi destinate alla Regione che dovrebbero arrivare oggi dal Lazio.

Nel pomeriggio si riunirà l’unità di coordinamento costituita dal Pirellone per definire le linee guida per le somministrazioni.

Non è escluso, specie se si riuscisse a velocizzare la distribuzione, che le prime vaccinazioni possano iniziare già da mercoledì. Nella task force voluta dalla Regione figura una rappresentanza della Dg Welfare, i direttori dei Centri di malattie infettive e tre rappresentanti di associazioni attive nella lotta all’Aids, Milano Check Point, la sezione milanese di Lila e Asa.

Vaiolo delle scimmie, come funziona il vaccino

Imvanex è il vaccino commercializzato in Europa. Ema ha recentemente esteso le indicazioni d’uso precedentemente solo per il vaiolo anche per il vaiolo delle scimmie. Indicato a partire dai 18 anni di età la vaccinazione prevede due dosi a distanza di almeno 4 settimane 28 giorni una dall’altra.

Una seconda circolare ha stabilito l’assegnazione delle prime quote del vaccino antivaiolo Jynneos in seguito all’arrivo della prima tranche da parte della Commissione Europea. In questa prima fase, sentite le Regioni e le province autonome, “si è stabilito di suddividere le dosi di vaccino attualmente disponibili tra le Regioni con il più altro numero di casi segnalati ad oggi e ripartite come segue: Lombardia 2000; Lazio 1200; Emilia-Romagna 600; Veneto 400”. La prima tranche conta 5.300 dosi. Ne arriveranno altre per un totale di 16 mila.