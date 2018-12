SAN FRANCISCO – Amazon lancia una nuova funzione: tre servizi che permettono di guardare i prodotti in 3D prima di comprarli. I servizi si chiamano Amazon Scout, Amazon AR View e Amazon 360 View. Le funzionalità si possono utilizzare su una selezione di prodotti dedicati alla casa: cucina e sala da pranzo, camere da letto, giardino e molto altro.

Amazon Scout permette al cliente di sfogliare il catalogo di prodotti per la casa e creare il proprio feed personalizzato. Basterà mettere un like a una foto (cliccando sul pollice all’insù) o mettere un “non mi piace” (cliccando sul pollice verso) per ricevere in tempo reale suggerimenti personalizzati, grazie all’intelligenza artificiale.

Amazon AR View, disponibile per iOS e Android, permette di vedere i prodotti direttamente in casa propria grazie alla realtà aumentata. E’ sufficiente, dopo aver scelto il prodotto, puntare lo smartphone sul punto della stanza dove si vuole vedere l’anteprima del prodotto perché appaia, qualche secondo dopo, sullo schermo. E’ possibile anche scattare foto o fare video al prodotto per poterlo comparare con altri al momento dell’acquisto.

Amazon 360 View, infine, è un nuovo modo di vedere l’anteprima del prodotto a 360 gradi e di osservare l’oggetto da tutte le angolature prima di completare l’ordine.

“Stiamo utilizzando le ultime e più innovative tecnologie di intelligenza artificiale e realtà aumentata per sviluppare funzionalità che permettano ai nostri clienti di vivere una vita più facile e confortevole”, ha dichiarato Mariangela Marseglia, country manager di Amazon.it.

“Le nuove funzionalità permettono di scegliere tra la vasta selezione di prodotti presenti su Amazon.it, esattamente quelli che si sposano meglio con lo stile della propria abitazione – ha aggiunto Marseglia -. Sarà infatti possibile vedere numerosissimi elettrodomestici e oggetti di arredo nella dimensione e scala reale all’interno dell’ambiente in cui verranno posizionati prima ancora di acquistarli, permettendo in questo modo un risparmio di tempo e denaro”.