ROMA – Rivoluzione Google Maps: il motore di ricerca nelle sue Mappe è passato da una rappresentazione bidimensionale della Terra, con il planisfero, ad una rappresentazione tridimensionale, con la Terra sferica.

La Terra in 3D è visibile accedendo a Google Maps dal pc e riducendo lo zoom fino ad avere sullo schermo l’intero globo terracqueo. La stessa cosa non vale però per la app su dispositivi mobili, dove viene visualizzata la cartina geografica del pianeta.

La novità è stata annunciata dall’account su Twitter di Google Maps, che ha ironizzato sui problemi di prospettive e grandezze del planisfero: “Con il 3D Globe Mode, la Groenlandia non ha più le dimensioni dell’Africa”.

Sulla carta geografica, infatti, la Groenlandia tende a sembrare grande la metà o un terzo dell’Africa, ma in realtà è circa 15 volte più piccola: 2,1 milioni di chilometri quadrati di superficie contro i 30,2 milioni di chilometri quadrati del Continente Nero.