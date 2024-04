NASA e SpaceX hanno lanciato la 30a missione cargo verso la ISS. Il 21 marzo scorso è decollato alle 16:55 EDT (2055 GMT) dallo Space Launch Complex-40 (SLC-40) presso la Stazione Spaziale di Cape Canaveral, in Florida, il razzo senza equipaggio Falcon 9 che trasporta un cargo Dragon di SpaceX .

È la 30ª missione di servizi di rifornimento commerciale (CRS-30) verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) di SpaceX e della NASA ma, soprattutto, il primo lancio cargo dall’SLC-40 dopo quattro anni di pausa. Lo stop è stato necessario per apportare migliorie all’infrastruttura che oggi consente di lanciare con equipaggio, grazie al completamento di una nuova torre di lancio con annesso braccio di accesso per l’equipaggio, e facilita SpaceX nel programmare le missioni umane e robotiche future.

Raggiunta la stazione spaziale la navicella Dragon 2 di SpaceX ha terminato le operazioni di attracco al modulo Harmony della ISS senza problemi. Ogni manovra è avvenuta sotto la supervisione degli astronauti Loral O’Hara e Mike Barratt completando così la prima parte della missione.

CRS-30 ha trasportato oltre 2721 chilogrammi di materiale di ricerca, attrezzature per la stazione e cibo per gli abitanti del laboratorio orbitale comprese alcune richieste specifiche dell’equipaggio come agrumi, pomodori e caffè.

Nel corso della conferenza stampa del 19 marzo Kristi Duplichen, vice manager dell’International Space Station Transportation Integration Office della NASA, ha tenuto a far sapere come siano importanti anche le richieste più particolari dell’equipaggio e di come il cargo veicoli anche diverse nuove applicazioni scientifiche per la ISS utili per capire meglio come la microgravità influisca su un ampio numero di processi sia biologici che tecnologici.

Heidi Parris, scienziato associato del programma ISS Research Office della NASA, ha spiegato come la Stazione offra un ambiente unico per condurre ricerche e far progredire tecnologie che sulla Terra sarebbero impossibili.

A questo proposito lo scienziato ha messo in evidenza alcuni esperimenti che si stanno effettuando sulla stazione come per esempio l’indagine Nano Particle Haloing Suspension per migliorare l’efficienza delle celle solari e l’esperimento APEX-09 per esaminare la composizione genetica delle piante in microgravità. Ha poi aggiunto che saranno avviate anche ricerche in altre aree tra cui la microbiologia cellulare, la crescita dei cristalli, l’astrofisica, la sperimentazione umana, la scienza dei materiali e molto altro ancora.

Il Cargo Dragon di SpaceX è per ora l’unico veicolo cargo in grado di trasportare dalla terra alla Stazione notevoli quantità di attrezzature e di equipaggiamenti vari.

La navicella Cygnus di Northrup Grumman e il veicolo cargo Progress dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos sono bruciati entrambi nell’atmosfera terrestre.

Il ritorno sulla terra della capsula CRS-30 è previsto entro aprile e verrà lanciata con il paracadute verso l’oceano dove SpaceX e la NASA recupereranno il veicolo.