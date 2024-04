Eclissi di sole 8 aprile 2024: cos’è, come vederla e a che ora

Tutto pronto per l’eclissi di sole oggi 8 aprile 2024. Dopo oltre due anni di attesa, l’evento tanto atteso si preannuncia come il momento clou per gli osservatori astronomici di Nord e Centro America, dal Messico al Canada.

Eclissi di sole, come e quando vederla

Mentre l’intero continente americano si prepara a vivere questo evento straordinario, purtroppo gli appassionati italiani dovranno accontentarsi di seguirlo tramite le trasmissioni in diretta online. L’eclissi totale inizierà alle ore 17:42 ora italiana e si concluderà alle 22:52, con la massima durata della fase di totalità che sfiorerà i 4 minuti e mezzo.

L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha mandato i suoi ricercatori oltreoceano per catturare lo spettacolo celeste. I loro obiettivi includono l’osservazione delle ‘ombre volanti’ generate dall’atmosfera terrestre durante l’eclissi, lo studio della corona solare e persino la ricerca di asteroidi vulcanoidi, un fenomeno finora teorico.

La corona solare, una delle parti più misteriose del Sole, sarà il principale oggetto di studio per i ricercatori dell’INAF. Questa sottile atmosfera esterna del Sole, solitamente nascosta dal suo bagliore, rappresenta ancora un enigma per gli scienziati. Durante l’eclissi, la corona sarà visibile in tutta la sua magnificenza, consentendo ai ricercatori di studiarla in dettaglio. Anche il team dell’Inaf di Roma guidato da Ernesto Palomba studierà la corona solare, ma lo farà dal Texas, uno dei posti migliori per osservare l’eclissi perché attraversato dalla linea centrale dell’ombra lunare.

L’Eclissi totale di sole, come vederla in Italia

Purtroppo, in Italia non potremo vedere l’eclissi totale di sole. Nonostante l’eclissi non sia visibile dall’Italia, però, gli appassionati potranno comunque seguirne lo svolgimento attraverso le dirette streaming offerte. Per esempio, l’INAF farà una diretta straming a partire dalle 19.00 sul canale Youtube. Anche il sito della Nasa si prepara a trasmettere in diretta l’attesissimo evento. Il sito del Virtual Telescope Project inizierà la sua diretta alle 17.00 qui.

L’eclissi totale di Sole del 8 aprile è certamente uno degli eventi astronomici più straordinari dell’anno.