IgNobel 2023, i premi alle ricerche scientifiche più stravaganti: insegnanti annoiati, sesso delle alici… Ecco tutti i vincitori

Nella notte sono stati assegnati gli IgNobel 2023, il premio riconosciuto, per merito o per colpa è da capire, alle ricerche scientifiche più assurde e stravaganti dell’anno.

Tra le ricerche premiate quella che ha indagato sul perché insegnanti noiosi hanno alunni annoiati o quella che ha studiato le conseguenze del comportamento sessuale delle alici sul movimento delle acque di superficie degli oceani.

Da segnalare anche chi si è chiesto perché alcuni paleontologi lecchino i fossili.

IgNobel 2023, i premi alle ricerche scientifiche più stravaganti

L’acqua è il tema di questa edizione, la quarta consecutiva organizzata online a causa della pandemia di Covid-19. “ma non è detto che tutte le ricerche premiate debbano per forza parlarne”, hanno precisato gli organizzatori. Da 33 anni la rivista Annals of Improbable Research, con il suo direttore Marc Abrahams, passa in rassegna gli articoli pubblicati sulle riviste scientifiche in cerca di qualcosa di bizzarro e capace di suscitare una risata, con il sostegno finanziario delle associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica dell’Università di Harvard.

Quest’anno non ci sono ricercatori italiani fra i premiati, ma alcuni vincitori delle edizioni passate sono stati invitati a cimentarsi con relazioni ultrarapide in due versioni: la prima in 24 secondi e la seconda in sette parole. E così che Nadia Dominici, Yuri Ivanenco e Alberto Minetti, che nel 2013 hanno dimostrato che sulla Luna per gli esseri umani è possibile camminare sull’acqua; Andrea Sella ha invece raccontato le proprietà di una nuova forma di ghiaccio finora ritenuta impossibile, con una densità praticamente uguale a quella dell’acqua liquida.

A presentare i vincitori degli IgNobel sono stati, come ogni anno, degli autentici Nobel, come Frances Arnold premiata per la Chimica nel 2018, Peter Doherty che nel 1996 ha vinto il Nobel per la Medicina e Wolfgang Ketterle, Nobel per la Fisica nel 2001.