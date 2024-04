Il primo equipaggio dello Starliner sarà pronto a volare il 6 maggio, Questo segnerà la missione di debutto della navicella spaziale con esseri umani a bordo.

I due astronauti della NASA che voleranno a bordo del Boeing Starliner, il comandante Barry “Butch” Wilmore e la pilota Suni Williams, sono arrivati ​​il 25 aprile al Kennedy Space Center della NASA vicino a Orlando, in Florida, per il loro storico lancio. Oltre ad essere i primi esseri umani a volare sullo Starliner, gli astronauti (entrambi ex piloti collaudatori della Marina americana) saranno anche le prime persone a salire a bordo del razzo Atlas V della United Launch Alliance, riferisce Elizabeth Howell su Space.

A bordo di Starliner-1 ci saranno anche Scott Tingle della NASA, Mike Fincke della NASA e Joshua Kutryk dell’Agenzia spaziale canadese. In caso di successo, Boeing si unirà a SpaceX e alla Russia, che trasporta alcuni astronauti della NASA sulla ISS.

Questa missione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), nota come Crew Flight Test, è stata ritardata di circa quattro anni a causa di vari problemi con Starliner, che Wilmore e Williams hanno sottolineato essere risolti da tempo. Ma nuove cose da affrontare emergeranno sicuramente durante la loro missione di prova di circa una settimana, ha detto Wilmore ai giornalisti.

“Ci aspettiamo che tutto vada alla perfezione? Questo è il primo volo umano [con] la navicella spaziale. Sono sicuro che scopriremo delle cose”, ha detto Wilmore in un discorso trasmesso in live streaming sulla TV della NASA, pochi minuti dopo l’arrivo di lui e Williams alla navicella spaziale. “Ecco perché lo facciamo. Questo è un volo di prova. Quindi quando fai il test, ti aspetti di trovare cose. Ci aspettiamo di trovare cose.”

Williams ha elogiato gli addestratori della Boeing e della NASA per aver integrato le “lezioni apprese” da due precedenti test di volo senza equipaggio con Starliner mentre preparavano le procedure per il primo volo dell’astronauta e testavano tali procedure nei simulatori.

“Ci è stato praticamente lanciato addosso il lavello della cucina l’altro giorno, in una simulazione – e ne siamo usciti bene”, ha detto Williams. “Quindi ho tutta la fiducia non solo nelle nostre capacità, nelle capacità dei veicoli spaziali, ma anche nel nostro team di controllo missione che è pronto per la sfida. Sono pronti a farlo.”

Boeing, insieme a SpaceX, è stata incaricata dalla NASA nel 2014 di inviare missioni di equipaggio commerciale sulla ISS. (La NASA trasportava la maggior parte dei suoi astronauti lì utilizzando lo space shuttle e temporaneamente si è concentrata completamente sull’utilizzo della navicella spaziale russa Soyuz tra il ritiro dello shuttle nel 2011 e la prima missione con equipaggio di SpaceX nel 2020.)

Il contratto dell’equipaggio commerciale di Boeing per Starliner è valutato a 4,2 miliardi di dollari, rispetto ai 2,6 miliardi di dollari di SpaceX. Ma mentre SpaceX ha inviato 11 equipaggi nello spazio, Starliner è stata ritardata di quattro anni a causa di numerosi problemi. Il primo volo senza equipaggio di Starliner verso la ISS nel 2019 non è riuscito a raggiungere la sua destinazione.

Dopo aver implementato dozzine di correzioni, il secondo volo ISS dello Starliner (anche senza astronauti) è arrivato e tornato nel 2022. Il primo volo spaziale con equipaggio per lo Starliner, tuttavia, è stato ritardato nel 2023, dopo che sono stati riscontrati altri problemi con il veicolo spaziale, con i suoi paracadute principali ( le linee di sospensione trasportavano meno carico di quanto pensassero gli ingegneri) e il cablaggio (in gran parte ricoperto da nastro P213 infiammabile).