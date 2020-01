ROMA – Nano-antenne d’oro capaci di trasformare i segnali elettrici in luce promettono di accelerare le comunicazioni via internet. I prototipi, descritti sulla rivista Nature Communications, sono stati costruiti e sperimentati con successo in Germania, dal gruppo del dipartimento di Fisica dell’Università di Wurzburg coordinato da Bert Hecht.

Per mettere a punto le nano-antenne i ricercatori hanno “bombardato nanoparticelle d’oro con ioni di gallio”. In questo modo sono riusciti a modellarle per renderle più efficienti e migliorarne le prestazioni. “Queste minuscole antenne ottiche – hanno rilevato i ricercatori – sono in grado di irradiare luce in specifiche direzioni”. Le prime ricadute potrebbero riguardare le trasmissioni dati via internet, permettendo ad esempio lo scambio di dati con maggiore efficienza e alla velocità della luce. (Fonte ANSA)