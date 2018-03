Scan and go, l’app per pagare direttamente a una cassa self service

LONDRA – Lo smartphone è diventato uno strumento di pagamento e nel Regno Unito un’app “scan and go” consente di fare gli acquisti in modo veloce: permette ai clienti di scannerizzare i prodotti che vogliono comprare all’interno del negozio e poi pagare direttamente a una cassa self service.

Co-op e Mastercard hanno siglato la partnership che segnerà una trasformazione nel modo di acquistare e pagare: una tendenza destinata a diffondersi entro i prossimi cinque anni in tutti i principali rivenditori.

Amazon sta già sperimentando un negozio hi-tech che emette automaticamente le fatture per gli acquirenti che prelevano i prodotti dagli scaffali senza dover fare alcuna scannerizzazione. Sensori e telecamere tengono traccia di ciò che le persone acquistano e realizzano una bolletta virtuale, al momento di uscire dallo store, il denaro viene prelevato automaticamente dal conto corrente.

L’iniziativa con la app “scan and go” è in fase di sperimentazione in uno store Co-op di Manchester ma in estate dovrebbe entrare in funzione in altre zone, inclusa Londra.

Co-op ha dichiarato che il numero di transazioni in contanti nei punti vendita, negli ultimi 5 anni è diminuito del 20%, in gran parte per il passaggio a contactless, tap and go e carte.

Il direttore della vendita al dettaglio, Matthew Speight, ha dichiarato che “Tutto ruota intorno alle scelte e alla convenienza dei consumatori. Per chi va di fretta, conta ogni minuto”.

Il capo dei pagamenti digitali di Mastercard UK, Elliott Goldenberg, ha osservato che “La tecnologia sta apportando cambiamenti senza precedenti alla vendita al dettaglio, con Co-op stiamo portando la capacità online e mobile, Masterpass, nel negozio e offriamo ai consumatori che desiderano acquistare in modo rapido, la possibilità di effettuare i pagamenti in sicurezza”.