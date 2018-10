ROMA – Vodafone non funziona in molte zone d’Italia. I possessori di una SIM Vodafone si sono svegliati oggi, mercoledì 3 ottobre, constatando che il servizio non funziona. Un blackout sia per quanto riguarda le chiamate che per la connessione internet. La zona maggiormente colpita dal down è il Nord Italia, in particolare Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

I tecnici, fa sapere la Vodafone, sono al lavoro per cercare di ripristinare il servizio appena possibile. Nelle ultime tre ore sarebbero arrivate migliaia di segnalazioni legate al disservizio.

Per il momento, non si sa con certezza quando gli abbonati Vodafone potranno ricominciare ad utilizzare il proprio telefonino.

IN AGGIORNAMENTO