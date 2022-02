Il pianeta dove piovono rubini e zaffiri. Preziose piogge di rubini e zaffiri liquidi potrebbero bagnare il pianeta Wasp-121b. Un gigante gassoso grande il doppio di Giove che si trova al di fuori del Sistema Solare, a 855 anni luce dalla noi.

A indicarlo è lo studio della sua esotica atmosfera nel lato perennemente in ombra, realizzato grazie al telescopio spaziale Hubble di Nasa e Agenzia spaziale europea (Esa).

I risultati sono pubblicati sulla rivista Nature Astronomy dal team internazionale guidato da Thomas Mikal-Evans dell’Istituto Max Planck per l’astronomia in Germania.

Il mondo alieno dell’esopianeta Wasp-121b

Il mondo alieno Wasp-121b, scoperto nel 2015, è uno degli esopianeti più conosciuti e studiati finora. Nonché il primo in cui è stata trovata acqua nella stratosfera.

Estremamente caldo e inospitale per la vita, mostra sempre la stessa faccia alla sua stella madre Wasp-121. Come fa la Luna nei confronti della Terra.

Nel lato illuminato, sono stati identificati vapori di metalli pesanti (come alluminio, nichel e cromo) che nel lato in ombra, in virtù delle temperature più basse, si condensano in nubi che tendono a sprofondare nell’atmosfera.

L’alluminio potrebbe così combinarsi con l’ossigeno formando il minerale corindone. Che sulla Terra, unito a tracce di altri metalli come cromo, ferro o titanio, genera rubini e zaffiri.