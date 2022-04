Sole, la FOTO mai scattata prima: servirà a scoprire i segreti del nostro sistema solare

Una foto ravvicinata del Sole mai scattata prima rivela l’incredibile segreto nascosto nella stella più vicina alla Terra.

Secondo quanto riportato dal SUN, la sonda Solar Orbiter di Nasa e Agenzia Spaziale Europea (Esa) è riuscita a scattare la foto il 7 marzo scorso e rivela i più minuti dettagli del più grande oggetto del nostro sistema solare. Ciò potrebbe essere d’aiuto agli esperti a svelare i segreti nascosti sul Sole.

La foto per scoprire i segreti del Sole

Più di due anni dopo il lancio, il veicolo spaziale ha raggiunto esattamente il punto a metà strada tra la Terra e il Sole.

Si tratta di circa 75 milioni di chilometri di distanza da entrambi. Grazie alla strumentazione la sonda ha catturato 25 immagini che sono state poi ricomposte come in un mosaico per ottenerne una singola: la foto mostra con incredibile dettaglio la corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera. Insieme all’EUI (Extreme Ultraviolet Imager) c’è uno strumento chiamato SPICE (Spectral Imaging of the Coronal Environment).

Cosa si potrebbe scoprire

Non solo permette di assemblare le immagini, ma traccia in modo fondamentale gli strati nell’atmosfera solare, dalla corona fino a uno strato noto come cromosfera. Individua diverse lunghezze d’onda della luce ultravioletta che proviene da vari atomi. Gli esperti possono quindi utilizzarlo per scoprire quando si verificano eruzioni estremamente potenti. Ma ora sperano di capire di più sull’aumento delle temperature da diversi strati atmosferici.