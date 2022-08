Quanti anni ha il nostro Sole e per quanto continuerà a riscaldarci? L’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea, grazie al satellite Gaia distante quasi un milione e mezzo di chilometri dal nostro pianeta e intento a studiare un miliardo di stelle, è in grado con maggior certezza di rispondere a queste domande.

Quanti anni ha il Sole e per quanto tempo continuerà a riscaldarci?

Il Sole è la nostra stella Madre che rende possibile la vita sulla Terra. Secondo gli ultimi dati raccolti dalla navicella, la sua età ha raggiunto i 4,57 miliardi di anni e si è avvicinato alla sua “mezza età”. La sua morte dovrebbe infatti arrivare intorno agli 11 miliardi di anni di vita. Alla sua morte mancano quindi 6,43 miliardi di anni.

La morte del Sole avverrò dopo un’espansione che provocherà una condizione di forte instabilità (a differenza di ora che, come spiega l’Esa, sta vivendo una condizione di grande stabilità). A quel punto, dopo che tutto l’idrogeno presente sarà stato convertito in elio, si innescherà una fusione di quest’ultimo in carbonio e ossigeno.

Una volta terminati questi processi, la stella subirà un rapido ridimensionamento. La Terra subirà il cambiamento diventando una roccia bruciata e senza vita a causa della mancanza di atmosfera e di acqua. L’Esa ha anche elaborato un grafico ripreso dal Corriere che mostra i cambiamenti della Stella man mano chi si avvicina alla fatidica data di “morte”.