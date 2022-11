5 consigli per i principianti che vogliono giocare per la prima volta alle slot machine nei casinò

C’è una certa magia in ogni prima visita a una sala giochi. I giocatori d’azzardo sono sopraffatti dalla massa di giochi. Le slot colorate si illuminano ovunque, incoraggiando le persone a giocare. Tuttavia, non tutte le slot machine valgono la pena di essere giocate. I giocatori d’azzardo hanno bisogno di conoscenze esperte per assicurarsi la migliore slot alle macchine.

Dopo aver acquisito le conoscenze, il passo successivo è la scelta dell’operatore. I giocatori scelgono i siti di slot online legali per questo motivo e si scatenano sulle numerose macchinette. I migliori provider della lista offrono anche jackpot progressivi, molti bonus e numerosi fornitori di servizi di pagamento. Ora basta cliccare sulla slot e il divertimento può iniziare.

Ma come fanno i giocatori a prendere la decisione giusta tra la moltitudine di fornitori e slot? I nuovi arrivati leggono di seguito ciò che conta davvero durante e dopo la registrazione in una sala da gioco online.

1. Conoscere i termini di base

In primo luogo, i giocatori affrontano i termini tecnici comuni del mondo del gioco. Nei giochi d’azzardo si incontrano diverse parole e abbreviazioni straniere. Fortunatamente, non tutti i termini sono fondamentali per il successo. Alcuni, tuttavia, dovrebbero essere in grado di soddisfare le esigenze del pubblico.

Questi includono:

● Ritorno al giocatore (RTP in breve) o rapporto di payout

● Giri gratis

● Video slot 3D

● Casinò Crypto

● Autospin

● Scommessa

● Jackpot progressivo

● Simbolo Scatter

● Simbolo Wild

Il ritorno al giocatore si riferisce alla percentuale delle puntate che ritorna dalla casa ai giocatori. Più alto è l’RTP, noto anche come rapporto di vincita, migliori sono le probabilità di vincita. I nuovi arrivati dovrebbero puntare a un RTP di almeno il 95%. I giri gratuiti sono utili in questo caso. Si tratta di giri aggiuntivi gratuiti che la sala giochi paga tra un giro e l’altro. Questo rende le attuali video slot 3D ancora più colorate.

In un casinò di cripto valute, tutto ruota intorno alle cripto valute. Qui i giocatori pagano con Bitcoin o Ethereum. Per questo, i giocatori hanno bisogno di un portafoglio e di informazioni sulla tecnologia blockchain. Devono essere disponibili anche le monete. Il valore delle monete dipende dall’andamento del prezzo corrente e quindi fluttua.

Coloro che premono il pulsante autospin giocano automaticamente. I rulli girano finché non si preme il pulsante di arresto. Questa variante è consigliata solo per piccole puntate (scommesse). A seconda del gioco, i giocatori pagano il jackpot progressivo a ogni giro. Cresce ogni giorno. Chi lo decifra raccoglie le puntate di tutti i giocatori. I simboli scatter e i simboli wild offrono ai giocatori un vantaggio. Questi simboli compaiono durante i giri e possono portare a vincite più alte.

2. Pianificare con precisione le altezze d’inserimento

I giocatori professionisti non lasciano nulla al caso. Tengono un libro dei giochi. In esso si annotano le vincite e le perdite dei singoli giochi. Inoltre, dispongono di un libro di bilancio personale. Dopo un calcolo esatto, si ottiene una buona panoramica delle entrate e delle uscite. Quello che rimane, i giocatori amano investire il residuo nella sala da gioco virtuale.

Attualmente il mondo sta cambiando molto. I lettori di notizie seguono le notizie quotidiane dalla politica e vedono che ci sono continui aggiustamenti al mercato del gioco d’azzardo sul continente. Le autorità del gioco d’azzardo ampliano ogni anno le leggi e i regolamenti. In Germania, ad esempio, il trattato statale sul gioco d’azzardo è in vigore dal 2021. Non solo dà ai giocatori dei diritti, ma impone anche degli obblighi. I giocatori d’azzardo devono conoscere le nuove linee guida.

In questo modo, regolano meglio le loro puntate. In alcuni paesi sono addirittura costretti a farlo. I livelli di scommessa dipendono da un limite che si applica a livello nazionale. In altri paesi non esistono limiti di questo tipo. In questi paesi, i giocatori devono occuparsi in prima persona del gioco d’azzardo in modo responsabile. Ciò richiede una buona conoscenza della propria situazione finanziaria.

3. Portare con sé il bonus

Prima di scegliere una sala giochi, i giocatori confrontano le singole caratteristiche. Per il massimo piacere del gioco, gli operatori offrono bonus elevati. I giocatori a volte ricevono 300, 500 o addirittura 1.000 euro come regalo di benvenuto. Fate attenzione: I bonus richiedono talvolta un deposito iniziale. Solo dopo aver ricevuto il denaro, i giocatori ricevono i regali dalla casa sul proprio conto del giocatore.

I bonus non sono immediatamente prelevabili. Dopo averli ricevuti, i giocatori non possono trasferire il denaro extra per il gioco d’azzardo sul conto reale. Lo usano per il gioco d’azzardo. Allo stesso modo, chi vince non può trasferire immediatamente il denaro. I fornitori richiedono un certo numero di conversioni dei bonus. Di norma, se i giocatori vogliono incassare le loro vincite, sono necessarie almeno 30 volte.

Tuttavia, i bonus sono estremamente popolari. Grazie a essi, i giocatori d’azzardo possono conoscere le slot machine senza alcun rischio. Dovrebbero considerare il denaro dei bonus come denaro di prova. Dopo l’assegnazione del bonus, provano diverse macchine e scelgono quelle con il maggior numero di linee di pagamento. In seguito, è solo una questione di fortuna dei giocatori.

4. Fornire varietà

Le sale giochi permettono ai giocatori di entrare in un mondo completamente nuovo. I rulli della slot che girano velocemente, i fantastici motivi e gli interessanti effetti sonori sono pronti per un divertimento di gioco illimitato. I nuovi arrivati non ne vedono mai abbastanza. Semplicemente, provano tutto. Nel frattempo, il tempo vola. Dopo diverse ore, i giocatori si sentono stanchi e spengono il computer. Al mattino, continuano! Quando giocano regolarmente, alcuni giocatori trascurano i loro doveri quotidiani. Naturalmente, le slot machine sono incredibilmente divertenti. Tuttavia, giocare per ore e ore non è una buona opzione. Molto meglio sono le brevi sessioni di gioco serali. Una volta terminato il lavoro, si alzano per la varietà e concludono la giornata con gioia. Attraverso il gioco d’azzardo limitato, i giocatori continuano ad adempiere ai loro doveri e a contribuire alla loro protezione. Un’alternativa al gioco d’azzardo su internet è, ad esempio, un incontro con gli amici. Forse ci sono altri giocatori d’azzardo nella cerchia dei propri cari e i giocatori d’azzardo si scambiano idee tra loro. Le attività ricreative all’aperto liberano la mente. I giocatori d’azzardo ricevono nuovi spunti quando fanno escursioni, jogging o vanno in palestra. Inoltre, aumentano la vitalità fisica. Di seguito, influisce anche sulla capacità di reazione e sulla capacità di giudizio durante il gioco.

5. Non reinvestire immediatamente gli utili

Dopo una vincita, i neofiti si comportano sempre allo stesso modo: reinvestono immediatamente le loro vincite. I professionisti gestiscono in modo diverso le somme aggiuntive. Si disconnettono dopo una vincita e trasferiscono le vincite sul loro conto in anticipo. I giocatori più esperti utilizzano le vincite, ad esempio, per nuovi acquisti, per la formazione continua o per un regalo agli amici. In caso di vincite più consistenti, questo aspetto è ancora più importante. Una vittoria è sempre seguita da una sconfitta. Per non perdere il denaro, i giocatori frenano.