Il segreto di bellezza di Victoria Beckham è bere aceto di mele. Funziona?

Victoria Beckham, icona fashion e di bellezza, da anni ha svelato quello che secondo lei è uno dei suoi segreti per mantenere la forma: l’aceto di mele. Ma funziona davvero? Scopriamolo insieme. Come ammesso più volte da lei stessa, ogni mattina, la sua giornata inizia con una piccola abitudine: bere un paio di cucchiai di aceto di mele. Secondo la designer britannica, questa semplice bevanda è fondamentale nel suo regime di salute e fitness.

Funziona davvero?

Ma qual è il segreto dell’aceto di mele? La scienza suggerisce che potrebbe influenzare il metabolismo, agendo su enzimi coinvolti nella digestione e aumentando gli ormoni che inducono la sensazione di sazietà. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista scientifica BMJ Nutrition, Prevention and Health, ha evidenziato che le persone sovrappeso che assumevano regolarmente aceto di mele hanno sperimentato una significativa perdita di peso nel corso di tre mesi, fino a 6 kg.

Alcuni esperti sono effettivamente entusiasti dei potenziali benefici dell’aceto di mele come “dimagrante naturale”, tuttavia altri sono più cauti. Alcuni scienziati mettono in discussione le dimensioni relativamente piccole dei campioni utilizzati negli studi e la validità dei test statistici impiegati. In effetti, c’è chi ritiene che siano necessarie ulteriori ricerche prima di poter confermare in modo definitivo i presunti vantaggi dell’aceto di mele per la perdita di peso.

Victoria Beckham non è l’unica celebrità attratta dai potenziali benefici dell’aceto di mele. Alcuni nomi famosi, tra cui Jennifer Aniston, si sono dichiarati fan di questa bevanda salutare. Tuttavia, è importante ricordare che le esperienze individuali possono variare e che ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un’altra.

La dieta di Victoria Beckham

Dopo i due cucchiai di aceto di mele, è solita bere un frullato per la colazione che consiste in un nutriente mix di mele, kiwi, limone, spinaci, broccoli e semi di chia. Altra alternativa al mattino: i cereali Ezekiel 4:9. Gli avocado sono uno degli alimenti preferiti dall’ex cantante. Nel 2019 ha detto a The Telegraph che “mangia tre o quattro avocado al giorno”, magari spalmato sul pane di Ezechiele, che lei ama. Il pesce fresco è uno dei preferiti di Victoria, soprattutto i gamberi jumbo cotti al lime.

Ama cenare con gli spicy prawn courgetti, ovvero spaghetti di zucchine e gamberi, il tutto piccante. Ma anche con il salmone, i gamberi e poi i piselli, il cetriolo e i broccoli. Quanto allo spuntino, la fashion designer ama spezzare un pasto e l’altro con i semi, che sembrano l’alimento irrinunciabile della sua dieta.

Lo struccante preferito di Victoria Beckham

La stilista ha fatto sapere anche che uno dei suoi segreti della sua skincare è l’acqua micellare, che utilizza per rimuovere il trucco e per ottenere una pelle luminosa e sana. Nello specifico, Victoria Beckham utilizza l’acqua micellare Sensibio di Bioderma, un prodotto acclamato non solo dalla stilista e da esperti del settore, ma anche da altre celebrità Gisele Bundchen. La sua fama è dovuta a una formula delicata e altamente efficace, rendendola uno struccante di grande successo. Questo prodotto è diventato un must-have nei backstage delle Fashion Week, dove la rapidità e l’efficacia sono essenziali per mantenere un aspetto impeccabile tra una sfilata e l’altra.

La chiave del successo di Sensibio H2O di Bioderma risiede nelle micelle, aggregati di molecole con eccezionali proprietà detergenti e struccanti. Queste micelle agiscono in profondità sulla pelle, rimuovendo il trucco e le impurità, impedendo ai contaminanti di penetrare nello strato cutaneo e causare irritazioni. Ciò significa che puoi affidarti a questo prodotto per una pulizia profonda senza preoccuparti di danni alla tua pelle. E la cosa incredibile, è che puoi acquistarlo a circa 15 euro e il flacone è da 500 ml!