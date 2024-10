5 modi per fare il caffè senza macchina da caffè: quel che non sai

Amanti del caffè, questi trucchi fanno per voi, vi sveliamo cinque modi per fare un caffè buonissimo anche senza la macchinetta, espresso o moka che sia.

Cosa fareste se in un ipotetico futuro vi accorgeste, una mattina, di non poter usare né la classica moka e né la macchina del caffè per produrre la vostra amata bevanda? Probabilmente non vi scoraggereste più di tanto e semplicemente andreste al bar sotto casa a bere una bella tazzina fumante con tanto di cremina sopra. Ma se state morendo dalla curiosità di scoprire come si prepara il caffè senza la macchinetta, vi diamo alcuni spunti.

Infatti esistono tanti metodi di fare il caffè pur senza la macchinetta, basta sapere cosa usare di preciso e come usarlo! Procedete nella lettura e diventerete dei veri esperti di tutti i metodi alternativi per ottenere un risultato eccellente.

Come fare il caffè senza moka o senza macchinetta dell’espresso

Sapete cosa succede al corpo se non si beve caffè per un mese? Vi invitiamo a scoprirlo, mentre intanto diciamo che il primo metodo che vi sveliamo vi permette di ottenere un caffè con una percentuale di caffeina maggiore rispetto a quello che si ottiene con la moka, il motivo è che si realizza un decotto usando solo e semplicemente del macinato e un po’ di acqua. Il risultato è una bevanda forte e corposa.

Decotto di caffè

Prendete un pentolino e versate dentro abbastanza acqua in relazione alle tazzine di che volete ottenere, portate a ebollizione e versate all’interno del pentolino circa 20 grammi di caffè. A fuoco basso cuocete per almeno 4 minuti, a questo punto fate riposare il tutto coprendo con un coperchio, al momento di bere vi basta filtrare il liquido con un colino a maglie strette foderato da una garza in lino perfettamente pulita.

Caffè alla turca

Questa è una variante del procedimento spiegato prima, si tratta sempre di un decotto di caffè lasciato cuocere in acqua bollente nell’apposito pentolino alto e stretto, ma la differenza è che la bevanda viene versata direttamente nei bicchierini o nelle tazze e lasciata riposare in modo che la polvere di caffè si depositi sul fondo.

Inoltre durante la cottura si aromatizza il caffè con spezie profumatissime che possono essere la classica cannella o i chiodi di garofano ma anche lo zenzero.

Caffè schiumato

Per un ottimo caffè tradizionale preparato con il pentolino mescolate 6 grammi di caffè macinato extrafine con 50 ml di acqua. Ponete il pentolino a riscaldare per circa due minuti fino a quando vedrete il formarsi della schiuma, fate schiumare il caffè fino al bordo del pentolino e togliete dal fuoco.

Dopo un minuto di pausa riponete il pentolino sul fuoco, riscaldate di nuovo lentamente finché il caffè schiuma ancora una volta, quindi spegnete e fate riposare un minuto. Versate nelle tazze e servite.

Coffee press

Usando una French Press, ossia una caffettiera a stantuffo, è possibile gustare un’ottima bevanda, prendete 10 gr di caffè macinato grosso e 180 ml di acqua, scaldate il contenitore della caffettiera ponendolo in acqua bollente, poi asciugatelo con cura e unite il caffè macinato nella caffettiera vuota.

Versate l’acqua calda tra i 90-96°C di temperatura appena sotto il bordo, mescolate, lasciate in infusione per 4 minuti, abbassate lo stantuffo e versate il caffè nelle tazze.

Caffè solubile

Infine l’ultimo metodo è semplicissimo, basta usare del caffè solubile da far sciogliere in acqua calda o fredda per ottenere una bevanda istantanea senza dover usare necessariamente nemmeno il gas e godere di tutti i benefici del caffè per la salute.