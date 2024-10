5 ricette Halloween da preparare con i bambini

Andiamo alla scoperta di cinque ricette di Halloween da preparare con i bambini, sono tutte facilissime da fare e potrete divertirvi con i piccoli di casa a creare snack salati e dolci perfetti per il la festa del 31 ottobre.

Sono tante le ricette che potete eseguire con la collaborazione dei bambini, quelle che abbiamo scelto per voi e che trovate di seguito sono tutte idee molto semplici da realizzare, sarà uno spasso mettere le mani in pasta!

I piatti che vi proponiamo possono arricchire il buffet del party ma li potete preparare anche per una semplice cena o anche per la merenda del pomeriggio. Non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere cosa potrete creare insieme ai vostri bambini per Halloween.

Le ricette per Halloween più facili da preparare insieme ai bambini

Partiamo dai dolcetti, che sono sempre molto apprezzati dai piccoli e anche dai grandi golosoni. Sono delle idee molto semplici da realizzare, biscotti e piccoli dessert ideali da mettere nel vassoio del buffet. Poi passiamo a qualche idea per snack e piatti salati da gustare il giorno di Halloween.

Dita delle streghe

Un classico che non passa mai di moda, per fare le dita delle streghe vi basta preparare la pasta frolla e tagliarla della grandezza delle dita, incidendo sopra delle strisce orizzontali a rappresentare le nocche e aggiungete una mandorla a una estremità, sarà l’unghia del dito, perfetto! Se non avete voglia di preparare la pasta frolla potete usare quella già pronta, ricetta facilissima e velocissima.

Cappelli della strega

Prendete dei mini coni di cialda, riempiteli con crema spalmabile e adagiateli su un biscottino tondo. Fate colare sopra del cioccolato fuso e lasciate indurire.

Mummia pizza

Prendete un rotolo di pasta di pizza pronta, ritagliate dei dischetti e farcite con un po’ di salsa di pomodoro, posizionate delle rondelle di oliva a mo’ di occhi e terminate creando le bende della mummia pizza con delle strisce di emmental. Passate in forno dieci minuti.

Mummiette di sfoglia

Arrotolate dei wurstel intorno a strisce di pasta sfoglia, infornate e quando saranno fredde potrete decorare le mummiette di sfoglia con un po’ di ketchup

Banane fantasmatiche

Prendendo delle semplici banane potete facilmente trasformarle in dei fantasmini golosi, prima di tutto sbucciate i frutti. Poi inserite nella polpa delle gocce di cioccolato a formando gli occhi e poi anche la bocca, la vostra banana fantasma è pronta per essere gustata.

Infine date uno sguardo alle torte di ottobre per trovare gli spunti per un buon dolce da gustare con tutti i vostri cari.