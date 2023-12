Agcm, al via #convienesaperlo (anche a scuola) 2.0 il nuovo concorso per gli studenti

L’Autorità prosegue la sua attività per far conoscere i diritti dei consumatori ai più giovani. Ai nastri di partenza anche il gioco online per allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per partecipare c’è tempo fino al 15 marzo 2024.

di redazione Blitz

Pubblicato il 19 Dicembre 2023 - 12:36