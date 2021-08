Andriana Kulchytska, ma forse molti la conoscono più come ‘la ragazza con l’accento’ o anche come ‘sale certamente’: questa è una delle espressioni più utilizzate nelle sue apprezzate ricette su TikTok e Instagram, pronunciate con parole fantasiose e un inconfondibile accento dell’est.

Andriana Kulchytska, dall’Ucraina all’Italia (passando per TikTok)

Lei, Andriana Kulchytska, la ragazza con l’accento, ha seguito sì il trend dei video di ricette e di allenamenti domestici rilanciati dal lockdown per Covid, ma in un modo tutto originale e, va detto, divertente.

Così oggi questa ragazza ucraina di 23 anni arrivata in Italia solo un anno fa ha attirato milioni di follower su TikTok e Instagram.

Andriana Kulchytska, la ragazza con l’accento star di TikTok

Andriana ha raccontato un po’ di sé a Mashable. “Ho vissuto i primi anni della mia vita in Ucraina: sono nata a Leopoli, e poi ho trascorso l’infanzia a Sambir. Qui mi sono laureata in economia e ho fatto vari lavori, come commessa nei negozi di elettrodomestici, come cameriera e come cuoca nei ristoranti. Una delle esperienze lavorative più positive l’ho fatta in un protein bar di una palestra. Poi mi sono trasferita: sono arrivata in Italia un anno e mezzo fa e ora vivo vicino a Udine, in Friuli Venezia Giulia. Fra fiumi, laghi e il mare vicino casa, non posso che amare la mia nuova regione. E poi l’Italia mi piace soprattutto per le persone. Con me sono stati sempre tutti molto aperti e cordiali”, ha detto.

Il suo italiano è frutto del fai da te: “Appena arrivata sono rimasta bloccata a casa per il coronavirus. Non volevo perdere tempo e ho deciso di iniziare a fare video per imparare la lingua. Ho avuto buoni risultati da subito: oscillavo sempre fra le 20 mila e le 80 mila visualizzazioni. Ho iniziato a pubblicare seriamente anche su Instagram solo a fine inverno. Ho trovato il mio pubblico molto velocemente, e ne sono stata molto contenta: in Italia non avevo un lavoro, e solo con i social ho iniziato a guadagnare qualcosa”.

Ricette semplici e autoironia

A differenza della maggior parte degli chef e pseudochef che hanno raggiunto una certa fama negli ultimi tempi, le sue ricette sono molto semplici e raccontate in modo dissacrante, usando pseudonimi divertenti per gli ingredienti: “Mi piace sperimentare e provare cose nuove. Sulla pagina cerco di portare ricette di vario tipo, dai dolci ai primi piatti, sia fit che fat. A casa invece cerco di mangiare nel modo più semplice possibile. Mi piacciono i cibi naturali e crudi. Non amo passare tanto tempo ai fornelli per prepararmi un pranzo, ecco perché a un piatto di pasta preferisco sempre un’insalata”.

TikTok, ammette, le ha cambiato la vita: “Sia TikTok che Instagram mi hanno aperto molte opportunità e mi hanno dato modo di conoscere e collaborare con persone interessanti. Adesso tutto quello che faccio sui social è lavoro”.