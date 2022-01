Befana, gli auguri per una buona Epifania. Le frasi da inviare via sms, su WhatsApp… (foto ANSA)

E’ ormai giunto il momento di fare gli auguri per la Befana di una buona Epifania. Per chi sta cercando le frasi d’auguri più adatte per questa giornata, eccone alcune, quasi tutte a tema ironico, divertente da scambiarsi via WhatsApp.

Auguri Befana, frasi divertenti da inviare

Ecco alcune frasi d’auguri per la Befana. “Alcuni consigli per stasera: 1) Copriti bene, farà freddo 2) Occhio alla nebbia e al traffico aereo 3) Allaccia le cinture anche se sei su una scopa! Auguri!”. Se volete far arrabbiare le vostre amiche… “Care colleghe, quest’anno le regole sono cambiate! Non dimenticate mascherina, scopa e autocertificazione. E mi raccomando, volate ad almeno un metro di distanza dalle altre. Buon lavoro!”. E per la vostra compagna? “Amore mio, per il 6 gennaio non serve che ti travesti, sei perfetta così!”. E ancora: “Ma non era l’otto marzo la festa delle donne? Invece scopro che è il 6 gennaio… cara Befana, tanti auguri!”.

Ci sono anche divertenti frasi per festeggiare la fine del periodo natalizio: “Anche quest’anno mi porto via tutte queste feste del ca… lendario. Buona Befana!”. E ancora: “Volevo solo ringraziarti per il bel regalo che mi hai fatto trovare nella calza. Auguri!”. “Ti prego mandami una cartolina dai posti che visiti durante la tua ronda notturna. Buon lavoro!”. O ancora: “Scusa, ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana. A proposito… tanti auguri e buon lavoro!”.

Befana, frasi e auguri di una buona Epifania

Ecco altre frasi da mandare via WhatsApp per la Befana (buona Epifania 2022). “Auguri, ma mi raccomando: non lasciare la scopa in divieto di sosta!”. “Buongiorno, abbiamo ricevuto il suo Curriculum ed è stata selezionata tra molte candidate per aspetto e presenza. Passi pure a ritirare la scopa: è assunta!”. Ma anche un filastrocca d’auguri per la Befana: “Scopa scopetta la sfiga non ti becca, rospo rospino quest’anno sarà divino. Se la fortuna vuoi trovare ad altre befane lo devi mandare!”. Chiudiamo con questo augurio: “Stasera tutte le nonnine comanderanno i cieli e i camini per far contenti tutti i bambini e i nipotini. Buona festa della Befana!”.