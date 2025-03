I carciofi alla romana sono uno dei piatti simbolo della cucina laziale, una ricetta semplice ma ricca di sapore che celebra la tradizione culinaria della capitale. Questo piatto, preparato con pochi ingredienti genuini, esalta la delicatezza del carciofo romanesco, una varietà senza spine e dal cuore tenero, perfetta per questa preparazione. Nati nei quartieri popolari di Roma, i carciofi alla romana si distinguono per il loro gusto avvolgente e per il profumo intenso conferito dalle erbe aromatiche. La cottura lenta con olio extravergine d’oliva e acqua permette di ottenere un risultato morbido e saporito, ideale per accompagnare secondi piatti o da gustare come antipasto e contorno. Perfetti da preparare in primavera, quando i carciofi raggiungono il loro massimo splendore, i carciofi alla romana richiedono pochi ingredienti e un procedimento semplice, che consente di portare in tavola tutto il profumo e il sapore della tradizione. Ingredienti per 4 persone Per realizzare questa ricetta tradizionale occorrono pochi ingredienti, tutti facilmente reperibili. La chiave del successo sta nella qualità della materia prima, quindi è consigliabile scegliere carciofi freschi e di stagione. 4 carciofi romaneschi

1 limone (per evitare che i carciofi anneriscano)

2 spicchi d’aglio

30 g di prezzemolo fresco

10 g di mentuccia romana (o menta, se non disponibile)

50 ml di olio extravergine d’oliva

100 ml di acqua

Sale q.b.

Pepe nero q.b. Preparazione La fase più importante della ricetta è la pulizia dei carciofi. È fondamentale rimuovere le parti più dure per ottenere un risultato tenero e gustoso. Iniziare eliminando le foglie esterne più dure fino ad arrivare a quelle più tenere.

Tagliare la punta del carciofo, eliminando circa 2-3 cm della parte superiore.

Rimuovere il gambo lasciandone circa 3-4 cm e pelarlo con un coltello per eliminare la parte più fibrosa.

Allargare leggermente le foglie con le mani e scavare il cuore con un cucchiaino per eliminare la barba interna.

Man mano che si puliscono, immergere i carciofi in una ciotola con acqua e il succo di un limone per evitare che anneriscano. Il cuore del sapore dei carciofi alla romana è il ripieno a base di erbe aromatiche. Tritare finemente il prezzemolo, la mentuccia e l’aglio. Unire il trito in una ciotola, aggiungere un pizzico di sale e pepe e mescolare. Prendere ogni carciofo e farcire il cuore con il mix aromatico, distribuendolo bene anche tra le foglie interne.

La cottura è fondamentale per ottenere carciofi morbidi e saporiti. In un tegame dai bordi alti, versare l’olio extravergine d’oliva e sistemare i carciofi con la testa rivolta verso il basso. Aggiungere l’acqua fino a coprire i carciofi per circa metà della loro altezza. Coprire con un coperchio e cuocere a fuoco basso per circa 35-40 minuti, controllando di tanto in tanto che non si asciughino troppo. Se necessario, aggiungere un po’ d’acqua calda. Quando i carciofi sono morbidi e il liquido di cottura si è ridotto, spegnere il fuoco e lasciarli riposare qualche minuto prima di servirli.