Che goduria la frittura, ma che tormento la puzza! I consigli da seguire per eliminare il cattivo odore senza sforzi

Come eliminare la puzza di frittura da casa in modo del tutto naturale: i consigli per un risultato mai avuto prima.

Siamo abituati a combattere in casa con tutta una serie di cattivi odori. Alcuni si formano per ragioni che vanno ben oltre la nostra volontà, altri invece sono il risultato di comportamenti errati, che alla lunga hanno questa bruttissima conseguenza. Ci sono poi, i cattivi odori che si formano in casa mentre si cucina, ma questa è tutta un’altra storia.

Infatti, a differenza dei cattivi odori che magari provengono dagli scarichi, quelli che si sentono in cucina sono facilmente risolvibili e prevenirli è ancora più semplice. In questo periodo poi, è ancora più semplice allontanarli. Basterà, infatti, far arieggiare adeguatamente casa ed il gioco è fatto. Ma se solo questo non dovesse bastare?

In questo caso ci si dovrà affidare ad alcuni piccoli consigli, che saranno perfetti per debellare immediatamente il cattivo odore. Poche mosse e si dirà addio ad una puzza nauseabonda in giro per casa.

Eliminare la puzza di frittura non è mai stato così facile: basterà fare così per liberarsene per sempre

Quando si cucina, soprattutto se si frigge, è inevitabile che si vada a formare del cattivo odore, che man mano si sentirà in ogni ambiente. Fortunatamente, non è mai troppo tardi per correre ai ripari e con un minimo di attenzione si riuscirà anche a friggere senza odori poco piacevoli.

La prima cosa da fare per una frittura asciutta, croccante e soprattutto per una casa senza cattivi odori, è assicurarsi di usare olio di qualità e fresco. L’olio esausto andrebbe consegnato negli appositi contenitori e non andrebbe mai riutilizzato per friggere nuovamente.

Usare la cappa, che dovrà essere sempre pulita, permetterà di catturare gli odori e di non lasciarli liberi per casa. Ma per rendere la funzione ancora più efficace, si potrà aggiungere del bicarbonato all’interno della padella. Servirà per assorbire la puzza.

Altra cosa da fare, è mettere accanto ai fornelli una ciotolina con aceto o con dei fondi di caffè. Anche in questo caso, questo rimedio servirà per neutralizzare ogni tipo di cattivo odore e non solo quella della frittura.

Infine, anche utilizzare coperchi e paraschizzi potrebbe aiutare a ridurre la puzza. Infatti, più l’olio tende a schizzare e a depositarsi su mobili e superfici, e più sarà probabile che resti il tanfo. Quindi, con delle piccole accortezze non si dovrà più rinunciare alla frittura.