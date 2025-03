Un dessert irresistibile che conquista con il suo gusto delicato e la sua consistenza vellutata.

La cheesecake alle fragole rappresenta uno dei dolci più apprezzati in assoluto, grazie alla sua combinazione di cremosità e freschezza. Perfetta per concludere un pasto con un tocco goloso o per accompagnare un tè pomeridiano, questa torta senza cottura conquista tutti al primo assaggio. Prepararla in casa non è difficile e, seguendo la giusta ricetta, il risultato sarà sempre impeccabile.

Gli ingredienti per una cheesecake perfetta

Per ottenere una cheesecake alle fragole equilibrata nei sapori e dalla consistenza ideale, è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di qualità. La base si realizza con biscotti secchi e burro, mentre la crema si prepara con formaggio spalmabile, panna e zucchero. Per la copertura, le fragole fresche vengono trasformate in una deliziosa gelatina che dona un aspetto elegante alla torta. Gli ingredienti necessari per una tortiera da 22 cm di diametro sono:

Per la base: Biscotti secchi: 200 g Burro fuso: 100 g

Per la crema: Formaggio spalmabile: 500 g Panna fresca liquida: 200 g Zucchero a velo: 120 g Gelatina in fogli: 10 g Estratto di vaniglia: 5 g Succo di limone: 10 g

Per la copertura: Fragole fresche: 300 g Zucchero: 50 g Succo di limone: 10 g Gelatina in fogli: 5 g



La preparazione passo dopo passo

Per iniziare, bisogna preparare la base della cheesecake. I biscotti secchi vanno tritati finemente fino a ottenere una polvere uniforme. A questa si aggiunge il burro fuso, mescolando bene per ottenere un composto omogeneo. Il tutto viene trasferito in una tortiera a cerniera, compattando il composto con il dorso di un cucchiaio fino a creare uno strato uniforme. Dopo aver livellato bene la base, è necessario lasciarla rassodare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Mentre la base riposa, si procede con la preparazione della crema. La gelatina in fogli va messa in ammollo in acqua fredda per circa 10 minuti. Nel frattempo, il formaggio spalmabile viene lavorato con lo zucchero a velo e l’estratto di vaniglia fino a ottenere un composto cremoso e privo di grumi. La panna fresca viene leggermente montata e incorporata delicatamente alla crema di formaggio. La gelatina, ben strizzata, viene sciolta in un pentolino con il succo di limone e aggiunta alla crema, mescolando con cura per garantire una consistenza uniforme.

Una volta pronta, la crema viene versata sopra la base di biscotti ormai solidificata. Livellare bene con una spatola e riporre la cheesecake in frigorifero per almeno 4 ore, in modo che il ripieno si stabilizzi e acquisti la giusta consistenza.

Per la copertura, le fragole fresche vengono lavate e frullate con lo zucchero e il succo di limone, fino a ottenere una purea liscia. La gelatina in fogli viene ammorbidita in acqua fredda, poi sciolta in un pentolino con due cucchiai di purea di fragole riscaldata e infine incorporata al resto del composto. Il tutto viene lasciato intiepidire prima di essere versato sopra la cheesecake rassodata.

Dopo un’ulteriore attesa di almeno due ore in frigorifero, la cheesecake sarà pronta per essere servita.

Il segreto per una cheesecake perfetta

Per ottenere una cheesecake alle fragole dalla consistenza impeccabile, è importante rispettare i tempi di riposo e utilizzare ingredienti ben bilanciati. La temperatura degli ingredienti è impotante: il formaggio spalmabile deve essere a temperatura ambiente per evitare grumi, mentre la panna deve essere fredda per montarsi alla perfezione. La base di biscotti va pressata con cura per evitare che si sbricioli al momento del taglio, e la copertura deve essere versata solo quando la crema è ben solidificata.

Un altro aspetto essenziale riguarda la decorazione. Per un effetto visivo ancora più accattivante, si possono aggiungere fragole fresche tagliate a metà o foglioline di menta sulla superficie della cheesecake prima di servirla. In alternativa, una leggera spolverata di zucchero a velo può donare un tocco raffinato al dolce.

La cheesecake alle fragole si conserva in frigorifero per un massimo di tre giorni, mantenuta in un contenitore ermetico per preservarne la freschezza. Se si desidera prepararla in anticipo, è possibile congelarla senza la copertura di fragole e aggiungerla solo al momento di servirla.