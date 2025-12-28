Quando il tempo stringe ma la voglia di mangiare bene resta, la cucina deve trovare un equilibrio tra semplicità e gusto. È proprio da questa esigenza che vi proponiamo un primo davvero molto apprezzato: la pasta cremosa con ricotta, limone e noci. Un primo piatto rapido, economico e versatile, ideale per chi cerca qualcosa di buono senza passare ore ai fornelli.

Una ricetta semplice che funziona sempre

La forza di questo piatto sta nell’equilibrio. La ricotta rende la pasta cremosa senza appesantirla, il limone aggiunge una nota fresca che alleggerisce il boccone, mentre le noci introducono una consistenza croccante e un sapore deciso. Il risultato è un primo piatto che sembra più ricercato di quanto non sia in realtà.

In cucina, spesso, la riuscita di una ricetta non dipende dalla complessità, ma dalla qualità degli abbinamenti. In questo caso, ogni ingrediente ha un ruolo preciso e nessuno è superfluo.

Ingredienti (per 4 persone)

360 g di pasta corta o lunga a scelta

250 g di ricotta vaccina fresca

60 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

40 g di olio extravergine d’oliva

1 spicchio d’aglio

Scorza grattugiata di 1 limone non trattato

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Qualche foglia di basilico fresco (facoltativo)

Preparazione

Mentre l’acqua della pasta raggiunge il bollore, si può preparare il condimento. La ricotta va lavorata in una ciotola con un filo di olio extravergine d’oliva e la scorza grattugiata del limone. Bastano pochi movimenti per ottenere una crema liscia e profumata.

Le noci vengono tritate grossolanamente, senza ridurle in polvere, così da mantenere una piacevole croccantezza. Una volta cotta la pasta al dente, è importante conservare un po’ di acqua di cottura: servirà per rendere il condimento più fluido e avvolgente.

La pasta scolata si unisce direttamente alla crema di ricotta, aggiungendo gradualmente l’acqua di cottura. Si completa con le noci, una macinata di pepe e, se gradito, il formaggio grattugiato.

Un piatto veloce, ma adatto a molte occasioni

Questa ricetta non è solo un “salva cena”. È perfetta anche per un pranzo leggero, per un pasto informale con amici o come alternativa alle solite paste veloci. La presenza del limone la rende adatta in ogni stagione, mentre le noci regalano un tocco più invernale e comfort.

È anche una base facilmente personalizzabile. Chi ama le erbe aromatiche può aggiungere timo o basilico, chi preferisce sapori più intensi può sostituire le noci con mandorle o nocciole.