Se stai pensando a un dolce di Pasqua ma la pastiera ti sembra troppo elaborata, potresti optare per una soluzione più semplice ma ugualmente golosa: la crostata alla ricotta e cioccolato. È un grande classico della tradizione casalinga italiana, capace di conquistare per la sua bontà autentica e la facilità di preparazione.

Rustica, genuina, dal cuore morbido e profumato, questa crostata è il dessert ideale per concludere con dolcezza il pranzo di Pasqua o arricchire un buffet di dolci durante le festività primaverili.

La crostata alla ricotta è anche un dolce furbo: si prepara in poco tempo, con ingredienti semplici e facilmente reperibili, e può essere realizzata in anticipo, guadagnandoci in sapore e consistenza.

Crostata alla ricotta, un dolce per Pasqua semplice e genuino

Se la pastiera napoletana, con i suoi tempi di riposo, il grano e l’aroma di fiori d’arancio, rappresenta una delle preparazioni pasquali più iconiche, è anche vero che richiede un certo impegno. La crostata alla ricotta, invece, è perfetta per chi vuole preparare un dolce della tradizione in versione smart, senza rinunciare al gusto e all’atmosfera di festa.

Uno degli abbinamenti più riusciti in pasticceria è sicuramente quello tra ricotta e cioccolato. La dolcezza delicata della ricotta fresca si sposa perfettamente con la nota intensa e aromatica del cioccolato fondente, creando un equilibrio di sapori che conquista al primo assaggio.

In questa versione, il ripieno viene arricchito con gocce di cioccolato che, durante la cottura, si sciolgono leggermente, regalando una consistenza morbida e un gusto irresistibile. Una proposta che piace a tutti, dai più piccoli agli adulti, e che diventa una valida alternativa anche per chi desidera un dolce pasquale meno impegnativo ma comunque d’effetto.

Ingredienti

Per preparare una crostata alla ricotta e cioccolato perfetta per la Pasqua, bastano pochi ingredienti genuini. Il segreto è la qualità della ricotta: deve essere fresca e ben scolata, meglio ancora se acquistata dal caseificio o al banco della gastronomia.

Per la pasta frolla:

300 g di farina 00

130 g di burro freddo

100 g di zucchero

1 uovo intero

1 tuorlo

Scorza grattugiata di mezzo limone

Un pizzico di sale

Per il ripieno:

500 g di ricotta vaccina

150 g di zucchero a velo

2 uova

100 g di gocce di cioccolato fondente

Vaniglia (in bacca o in estratto, a piacere)

Una volta preparata la pasta frolla e lasciata riposare in frigo, si stende in uno stampo da 24 cm. Il ripieno si realizza mescolando la ricotta con lo zucchero e la vaniglia, poi si uniscono le uova e infine le gocce di cioccolato. Il composto ottenuto si versa nel guscio di frolla, che si può decorare con le classiche strisce incrociate.

Si cuoce in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti, finché la superficie è dorata. Una volta raffreddata, la crostata va lasciata riposare: il giorno dopo è ancora più buona, grazie al ripieno che si compatta e ai sapori che si fondono.

Il dolce che sa di casa

La crostata alla ricotta è il dolce perfetto per chi ama le preparazioni semplici, genuine, dal sapore familiare. Non richiede tecniche complesse né lunghe attese: in meno di due ore si porta in tavola un dessert che profuma di tradizione e che si adatta a ogni occasione pasquale.

Durante il pranzo della domenica, per la merenda con amici e parenti o come dolce da portare a un picnic di Pasquetta, la crostata alla ricotta e cioccolato è una scelta versatile e sempre gradita.

Una base da personalizzare

Uno dei punti di forza di questa crostata è la sua versatilità. Partendo dalla ricetta base, si possono creare infinite varianti: con scorza d’arancia grattugiata, cannella, liquore Strega o alchermes, oppure con l’aggiunta di frutta secca, marmellata o canditi.

Chi ama i sapori più decisi può sostituire la ricotta vaccina con quella di pecora, per un ripieno più saporito. Per un tocco più fresco, si può aggiungere scorza di limone o arancia grattugiata alla crema.