Tra i dolci primaverili più apprezzati c’è senza dubbio la crostata alle fragole. Profumata, colorata, facile da realizzare e irresistibilmente golosa, è il dessert perfetto per concludere con dolcezza il pranzo di Pasqua, specialmente quando si è alla ricerca di una preparazione veloce ma capace di conquistare tutti con gusto e semplicità.

Questa ricetta unisce la friabilità della pasta frolla al sapore delicato di una crema pasticcera vellutata e all’intensa freschezza delle fragole di stagione, rendendola una scelta ideale per celebrare la primavera con un dolce tradizionale ma mai banale.

Perfetta da servire al termine di un pasto pasquale in famiglia o per una merenda all’aperto durante i giorni di festa, la crostata alle fragole rappresenta un’ottima alternativa alla classica colomba o alla pastiera, offrendo un gusto più fresco e leggero, in sintonia con la stagione primaverile.

Gli ingredienti

Per preparare una crostata alle fragole semplice e gustosa servono pochi ingredienti, facilmente reperibili e di uso comune. La qualità delle fragole, rigorosamente fresche e di stagione, è fondamentale per ottenere un risultato eccellente. Anche la pasta frolla, se preparata in casa, farà la differenza, garantendo una base fragrante e dorata.

Per la pasta frolla occorrono:

– 300 grammi di farina 00

– 150 grammi di burro freddo a pezzetti

– 120 grammi di zucchero semolato

– 1 uovo intero e 1 tuorlo

– la scorza grattugiata di mezzo limone non trattato

– un pizzico di sale

Per la crema pasticcera:

– 500 grammi di latte intero

– 120 grammi di zucchero

– 4 tuorli d’uovo

– 40 grammi di farina 00 (o, in alternativa, amido di mais per una crema più liscia)

– la scorza di un limone non trattato

Per la decorazione:

– 500 grammi di fragole fresche e mature

– 50 grammi di zucchero a velo

– gelatina neutra per dolci o marmellata di albicocche diluita (facoltativa, per lucidare la frutta)

Procedimento

La preparazione inizia dalla pasta frolla, che costituisce la base del dolce. In una ciotola capiente (o con l’ausilio di un robot da cucina), si lavorano velocemente la farina, il burro freddo a pezzetti e un pizzico di sale fino a ottenere un composto sabbioso. A questo punto si uniscono le uova, lo zucchero e la scorza di limone, amalgamando gli ingredienti fino a ottenere un impasto liscio e compatto. È importante non lavorare troppo la frolla per non surriscaldarla.

L’impasto va avvolto nella pellicola trasparente e fatto riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una base friabile e facile da stendere.

Nel frattempo si può preparare la crema pasticcera. In un pentolino si scalda il latte con la scorza di limone, portandolo quasi a ebollizione. In una ciotola a parte si montano i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Si aggiunge quindi la farina setacciata, mescolando per evitare la formazione di grumi.

A questo punto si versa il latte caldo a filo nel composto di uova, mescolando continuamente. La crema va poi rimessa sul fuoco, cuocendo a fiamma bassa fino a quando si addensa. Una volta pronta, si lascia intiepidire, coperta con pellicola a contatto per evitare la formazione della pellicina in superficie.

Dopo il riposo in frigo, la frolla viene stesa con il matterello su un piano infarinato e trasferita in uno stampo da crostata imburrato e infarinato (preferibilmente da 24 o 26 cm di diametro). Si bucherella il fondo con una forchetta e si copre con carta da forno e legumi secchi per la cottura in bianco.

La base viene cotta in forno statico già caldo a 180°C per circa 20 minuti, poi si rimuove la carta con i pesi e si prosegue la cottura per altri 10 minuti, finché la frolla non assume una colorazione dorata uniforme. Una volta raffreddata, si può procedere con l’assemblaggio del dolce.

Si versa la crema pasticcera ormai fredda all’interno della base di frolla e si livella con una spatola. Le fragole lavate, asciugate e tagliate a metà o a fette sottili vengono disposte in superficie secondo la propria fantasia, a formare un disegno ordinato o un effetto rustico ma elegante. Per un tocco finale professionale, si può spennellare la frutta con gelatina neutra sciolta a caldo o con un velo di marmellata di albicocche diluita con poca acqua, per donare lucidità e preservare la freschezza.

Un dolce perfetto per la Pasqua e per ogni occasione primaverile

La crostata alle fragole è una scelta versatile, capace di adattarsi perfettamente al pranzo di Pasqua ma anche ad altre ricorrenze di primavera come la Festa della Mamma, i picnic di Pasquetta o i brunch domenicali. Il suo aspetto invitante e colorato, unito al profumo delle fragole mature e alla delicatezza della crema, la rendono sempre protagonista indiscussa della tavola.

Anche nella sua semplicità, questa crostata può essere personalizzata in base ai gusti. Chi desidera un tocco in più può aromatizzare la crema con una bacca di vaniglia o sostituire parte del latte con panna per una maggiore cremosità. Al posto delle fragole, si possono usare frutti di bosco, pesche o kiwi, per varianti stagionali altrettanto golose.