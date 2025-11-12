Dal 12 novembre diventano operative le disposizioni previste dal Decreto Caivano, che impongono a 45 piattaforme di contenuti per adulti di introdurre un sistema di verifica dell’età. A chiarire i dubbi che hanno generato ironie e meme su Spid e siti porno è intervenuta Agcom, spiegando che non sarà necessario utilizzare né Spid né carta d’identità elettronica per accedere ai contenuti, ma che il controllo sarà gestito da un soggetto terzo.

“Per accedere al sito o piattaforma pornografica non è necessario l’utilizzo dello Spid o della Cie: questi potranno, invece, essere usati per ottenere la certificazione dell’età da parte del soggetto terzo, che rilascerà un codice e che sarà poi usato sul sito pornografico”, ha chiarito il commissario Massimiliano Capitanio. L’obiettivo, precisa Agcom, è “tutelare i minori impedendo il facile accesso a contenuti non idonei alla loro età” e non “far acquisire i dati personali degli utenti da parte dei gestori dei siti porno”.

Come funziona il sistema del “doppio anonimato”

Il cuore del nuovo sistema è il “doppio anonimato”. Quando un utente tenta di accedere a un sito pornografico, un soggetto terzo verifica la maggiore età e rilascia un codice temporaneo o un QR Code da inserire per completare l’accesso, in modo simile all’autenticazione a due fattori. Questi codici sono forniti da enti “che possiedono determinati requisiti”, spiega Agcom, e garantiscono che i siti non possano raccogliere informazioni sensibili.

Il provvedimento, contenuto nella Delibera 96/25/CON pubblicata il 12 maggio 2025, è accompagnato da un piano di monitoraggio: se le piattaforme non si adegueranno, Agcom potrà intervenire con diffide, sanzioni o oscuramenti.

App, test europei e primi siti conformi

In parallelo, Agcom sta testando con il Dipartimento per la trasformazione digitale l’Age Verification App, sviluppata dalla Commissione europea, che “potrebbe rappresentare una soluzione tecnica condivisa in tutti i Paesi membri”. Il test si concluderà entro fine anno e segnerà solo l’inizio del percorso di vigilanza previsto dal decreto. “Quindi no, questa notte non si verificherà alcuna apocalisse come quella attesa durante “millennium bug” per i siti pornografici in Italia”, ha ironizzato Capitanio.

Intanto OnlyFans è già operativo con il sistema di verifica basato sulla piattaforma Yoti, che consente di dimostrare la maggiore età tramite documento, riconoscimento facciale o l’app AgeKey, nel rispetto della privacy degli utenti.