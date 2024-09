Diabete, limitare questo tipo di alimenti ne riduce il rischio

Il diabete di tipo 2 rappresenta una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica a livello globale. Mentre i fattori genetici e lo stile di vita giocano un ruolo importante nello sviluppo della malattia, recenti ricerche suggeriscono che la dieta può avere un impatto significativo sul rischio di sviluppare il diabete. In particolare, il consumo di cibi ultra processati è stato collegato a un aumento del rischio di diabete di tipo 2, e ridurre il consumo di tali alimenti può contribuire a prevenire l’insorgenza della malattia.

Uno studio condotto dall’University College di Londra e pubblicato su The Lancet ha esaminato la correlazione tra il consumo di cibi ultra processati e il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, con risultati significativi.

I cibi ultra processati e la dieta quotidiana

I cibi ultra processati sono ormai parte integrante della dieta di molti, soprattutto nei paesi ad alto reddito. In Nord America, circa il 60% dell’apporto calorico giornaliero proviene da cibi ultra-elaborati. Questi alimenti sono spesso facili da reperire, economici e convenienti, ma contengono ingredienti che hanno subito processi industriali intensivi, tra cui additivi, conservanti e dolcificanti artificiali. Pasti pronti, snack salati, bevande zuccherate e cereali per la colazione sono solo alcuni esempi di prodotti ultra-processati.

Sebbene questi cibi possano sembrare una soluzione rapida e comoda per i pasti quotidiani, il loro consumo regolare può avere effetti negativi sulla salute. I cibi ultra processati sono stati associati a un rischio maggiore di obesità, malattie cardiache, sindrome metabolica e diabete di tipo 2, oltre ad altri problemi di salute come il cancro e la steatosi epatica non alcolica.

Il collegamento tra cibi ultra processati e diabete, lo studio

Lo studio dell’University College di Londra ha seguito per oltre 10 anni un campione di 312.000 persone provenienti da otto paesi europei, analizzando la loro alimentazione e i rischi per la salute associati al consumo di cibi ultra processati. Durante questo periodo, circa 14.000 persone hanno sviluppato diabete di tipo 2. I ricercatori hanno scoperto che ogni aumento del 10% del consumo di cibi ultra-elaborati nella dieta di una persona era associato a un rischio maggiore del 17% di sviluppare il diabete di tipo 2.

Uno dei principali aspetti innovativi di questo studio è stata la valutazione dell’impatto della sostituzione dei cibi ultra processati con cibi meno elaborati. I risultati hanno mostrato che sostituire solo il 10% dei cibi ultra-elaborati con alimenti minimamente elaborati riduceva il rischio di diabete di tipo 2 del 6%. Allo stesso modo, sostituire il 10% dei cibi ultra-elaborati con alimenti elaborati (ma non ultra-elaborati) riduceva il rischio dell’8%.

Questi risultati suggeriscono che anche piccoli cambiamenti nella dieta possono avere un impatto significativo sulla prevenzione del diabete di tipo 2, confermando l’importanza di una dieta più naturale e meno industrializzata.

Perché i cibi ultra processati rappresentano un problema per la salute

I cibi ultra processati contengono spesso ingredienti che non verrebbero mai utilizzati in una cucina domestica, come additivi, conservanti e oli vegetali modificati. Questi ingredienti sono il risultato di processi industriali complessi, che conferiscono agli alimenti una lunga conservazione, un gusto irresistibile e un aspetto attraente. Tuttavia, ciò avviene a discapito della salute.

Alcuni degli effetti negativi dei cibi ultra processati includono l’aumento dell’infiammazione nel corpo, la resistenza all’insulina e l’accumulo di grasso viscerale, tutti fattori che contribuiscono all’insorgenza del diabete di tipo 2. Inoltre, molti di questi alimenti sono ricchi di zuccheri aggiunti, grassi saturi e sale, ingredienti che, se consumati in eccesso, possono portare a un rapido aumento di peso e ad altri problemi metabolici.

La facilità di accesso a questi cibi e il loro basso costo li rendono particolarmente diffusi nelle diete moderne. Tuttavia, come dimostrato dallo studio, è fondamentale trovare alternative più sane per ridurre il rischio di malattie croniche come il diabete.

Come ridurre il consumo di cibi ultra processati

Per migliorare la salute metabolica e ridurre il rischio di diabete di tipo 2, è necessario fare attenzione alle proprie abitudini alimentari e prendere consapevolmente decisioni per ridurre l’assunzione di cibi ultra-elaborati. Un primo passo è identificare le principali fonti di questi alimenti nella propria dieta quotidiana. Gli snack salati, le bevande zuccherate e i pasti pronti sono tra i principali responsabili, ma anche alimenti apparentemente sani come alcuni cereali per la colazione e yogurt aromatizzati possono contenere ingredienti ultra-processati.

Un approccio pratico è sostituire gradualmente i cibi ultra processati con alternative più sane. Ad esempio, al posto dei cereali confezionati, si può optare per avena integrale non zuccherata, arricchita con frutta fresca e noci. Anche i pasti pronti possono essere sostituiti con ricette fatte in casa, preparate utilizzando ingredienti freschi e minimamente elaborati.

È utile imparare a leggere le etichette degli alimenti, identificando i prodotti con lunghi elenchi di ingredienti artificiali e preferendo invece quelli con ingredienti naturali e semplici. In generale, più breve è l’elenco degli ingredienti, più probabile è che l’alimento sia sano e meno elaborato.

L’importanza di una dieta ricca di alimenti sani

Sostituire i cibi ultra-elaborati con alimenti freschi e naturali non solo aiuta a ridurre il rischio di diabete di tipo 2, ma apporta numerosi altri benefici per la salute. Alimenti come frutta, verdura, legumi, cereali integrali e proteine magre sono ricchi di fibre, vitamine e minerali essenziali, che supportano il corretto funzionamento del metabolismo e aiutano a mantenere il peso corporeo sotto controllo.

Le fibre, in particolare, sono fondamentali per la regolazione dei livelli di zucchero nel sangue e per la prevenzione del diabete. Consumare alimenti ricchi di fibre, come frutta, verdura e cereali integrali, aiuta a rallentare l’assorbimento degli zuccheri e a mantenere stabili i livelli di insulina. Inoltre, i grassi sani presenti in alimenti come noci, semi e olio d’oliva possono migliorare la sensibilità all’insulina e ridurre l’infiammazione nel corpo.