Un drink servito con cubetti di ghiaccio provenienti direttamente dai remoti fiordi della Groenlandia, congelati 100.000 anni fa. Questa moda insolita, resa possibile da Arctic Ice, un’azienda che raccoglie e trasporta questo ghiaccio millenario nei bar di lusso degli Emirati Arabi Uniti, sta rapidamente diventando una delle attrazioni più quotate della scena di Dubai.

Arctic Ice è stata fondata nel 2022 e ha recentemente inviato le prime 20 tonnellate di questo ghiaccio speciale a Dubai. La startup si avvale di una nave specializzata per raccogliere il ghiaccio nei fiordi intorno a Nuuk, la capitale della Groenlandia. Malik Rasmussen, uno dei fondatori, sottolinea le caratteristiche uniche di questo ghiaccio: privo di bolle e invecchiato per millenni, si scioglie più lentamente rispetto al ghiaccio tradizionale, garantendo un’esperienza di raffreddamento più prolungata.

Cubetti di ghiaccio congelato da oltre 100.000 anni

Il ghiaccio artico fornito da Arctic Ice proviene da ghiacciai rimasti congelati per oltre 100.000 anni. La particolarità di queste lastre di ghiaccio è la totale assenza di contatto con il suolo o contaminazioni da sostanze inquinanti, rendendole la forma più pura di ghiaccio sulla Terra, addirittura più pura dell’acqua minerale congelata comunemente utilizzata.

La missione di Arctic Ice è quella di catturare il “ghiaccio nero“, una variante estremamente pura e trasparente, difficilmente individuabile nell’acqua. Operando nel Nuup Kangerlua, il fiordo intorno a Nuuk, l’azienda utilizza la sua imbarcazione specializzata per localizzare e raccogliere questo ghiaccio preistorico.

L’uso di ghiaccio antico è una pratica consolidata nella Groenlandia, ma Arctic Ice sta portando questa tradizione unica nelle metropoli di lusso come Dubai. Oltre alla sensazione visiva e al prestigio associato al consumo di un cocktail con ghiaccio millenario, gli acquirenti possono godere di un’esperienza di degustazione arricchita da un ghiaccio dalle caratteristiche uniche, contribuendo a definire una nuova dimensione nel mondo delle bevande raffinate.

La startup si propone di introdurre questa esclusiva tendenza non solo come un semplice accessorio di lusso, ma come una dichiarazione di autenticità e purezza, rendendo ogni sorso un viaggio nel tempo attraverso il freddo abbraccio del ghiaccio artico.