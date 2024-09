Ecco cosa succede se metti una bustina di plastica sulla scopa

Per chi è molto curioso delle attività che diventano virali sul web andiamo a scoprire cosa succede se si mette una bustina di plastica sulla scopa.

Esistono ancora buste di plastica anche dopo la stretta dell’UE degli ultimi anni che ha imposto ai commercianti di dotarsi di buste biodegradabili in materiali riciclabili anzi meglio dire compostabili, totalmente naturali.

Se quindi avete a vostra disposizione un sacchetto di plastica potete provare anche voi questa pratica, mettete una bustina di plastica sulle setole della scopa e vedete un po’ cosa succede…

Cosa succede a mettere una busta di plastica sulla scopa

Tutti, chi più chi meno, usano una scopa per pulire il pavimento di casa dalla polvere, dai capelli, dai peli di animali, dallo sporco in generale. In effetti è una delle faccende domestiche che ogni giorno si è chiamati a svolgere per mantenere pulita la casa in cui si vive.

Chi non vuole fare fatica ha già da tempo messo da parte il bastone con la scopa e la paletta e ha deciso di farsi aiutare da un elettrodomestico. Ci sono già in commercio dei modelli molto efficienti di scope elettriche che aiutano moltissimo nella pulizia della casa.

Tornando all’argomento del nostro racconto, se avete infilato la scopa nella busta e ora la state guardando nella speranza che succeda qualcosa vi dobbiamo subito avvertire che no, così non succederà niente di rilevante. Quello che dovete fare per ottenere dei risultati visibili è usare la scopa.

Sì, proprio così. Cominciate a usare la scopa per spazzare casa e potrete notare un effetto molto interessante. Infatti la polvere, i peli e tutti i residui di sporco che in genere si accumulano sulla superficie del pavimento saranno semplicemente spazzati come sempre, ma resteranno molto più compatti sul pavimento stesso perché non si disperderanno nell’aria.

Si risparmia anche denaro

Questo è di certo un bel vantaggio anche a livello economico perché il trucco della scopa nel sacchetto vi consente di risparmiare i soldi della bolletta dell’energia elettrica. Che si alza, lo sappiamo tutti, dopo aver usato l’aspirapolvere. Infatti è un elettrodomestico tanto utile ma anche molto dispendioso a livello energetico. E poi bisogna comunque fare la pulizia dell’aspirapolvere.

Il metodo della scopa con il sacchetto può essere davvero la svolta per chi vive nelle case molto polverose. Funziona sfruttando l’effetto elettrostatico della bustina di plastica che viene,strofinata contro il pavimento. Il quale si crea andando poi ad attrarre le piccole particelle di polvere e capelli. Ovviamente questo metodo è molto più efficace su tutti quei tipi di pavimenti che non hanno interruzioni come le fughe delle piastrelle, quindi sui pavimenti lisci.