Entra nel comfort: la rivoluzione Birkenstock

Le Birkenstock sono nate in Germania nel lontano 1774, quando Johann Adam Birkenstock si iscrive come calzolaio nel registro ecclesiastico della città di Langen-Bergheim, in Germania. Nel 1896, il mastro calzolaio Konrad Birkenstock, con due botteghe a Francoforte, inizia per la prima volta a produrre e vendere delle solette flessibili che faranno la storia nel mondo delle calzature. Nel 1926, un suo discendente, Karl Birkenstock, introduce sul mercato il primo sandalo con plantare flessibile, il sandalo per ginnastica “Madrid”, quello con una sola fascia, per intenderci, gettando le basi per l’odierno settore delle scarpe comode. Nel corso dei secoli, le scarpe si sono evolute, mantenendo sempre il loro focus sulla qualità e sul comfort. Originariamente concepite come sandali ortopedici, le Birkenstock sono diventate un simbolo di stile rilassato. Nell’ultimo secolo sono diventate un connubio di comfort ed eleganza, e pensare che all’inizio, essendo concepita solo come calzatura ortopedica, era snobbata da chi mirava al gradevole effetto estetico delle proprie scarpe. Oggi non sono solo sinonimo di comodità, ma sono diventate anche e soprattutto un elemento chiave in un guardaroba alla moda, ambito dalle fashioniste ma anche dagli uomini. La loro versatilità consente di abbinarle a una vasta gamma di abiti, dal casual all’elegante.

Un paio di sandali Birkenstock può completare perfettamente un look estivo con un paio di pantaloni corti e una camicia leggera o aggiungere un tocco di stile a un outfit più formale, rendendolo allo stesso tempo confortevole e sofisticato.

Quanto aiutano la sostenibilità?

Oltre al comfort e all’estetica, le Birkenstock sono anche un’opzione sostenibile. Con un impegno per l’utilizzo di materiali di alta qualità, come il sughero e il lattice utilizzati per un plantare flessibile ed ergonomico, la loro produzione è mirata a ridurre l’impatto ambientale, tant’è che oggi si posizionano come una scelta consapevole per chi cerca di incoraggiare una moda responsabile. Inoltre, la casa calzaturiera Birkenstock è stata una delle prime del mondo a utilizzare quasi esclusivamente colle solubili in acqua e prive di solventi nel processo produttivo. Insomma, l’ acquisto di un un paio di Birkenstock non è solo un investimento nella comodità e nello stile, ma anche nella salvaguardia dell’ambiente.

Come abbinarle?

Birkenstock non solo in spiaggia, ma ovunque. Uomini e donne, infatti, possono abbinarle con stile in diverse occasioni. Per gli uomini, le Birkenstock possono essere un elemento chiave per creare un look casual chic, abbinando un paio di sandali Birkenstock a un paio di pantaloni chino e una camicia a maniche corte per un look fresco e raffinato. Completano il look accessori minimalisti, come un orologio dal design pulito e un paio di occhiali da sole alla moda. Questo outfit è perfetto per una giornata informale in città o per un brunch con gli amici. Per un look più casual e minimalista, gli uomini possono abbinare le Birkenstock a un paio di jeans dal taglio classico e a una t-shirt bianca o a righe. Per un tocco pulito, si può aggiungere una giacca leggera per la sera. Le donne, invece, possono adottare uno stile boho chic abbinando le Birkenstock a un vestito lungo e leggero dai tessuti fluidi e stampe etniche. Se si aggiungono alcuni accessori come un cappello a tesa larga, bracciali in stile etnico e occhiali da sole oversize, allora si ottiene un look fresco tipicamente estivo, ideale per una passeggiata al mare o un picnic al parco. Infine, le donne possono creare un look easygoing ed elegante abbinando le Birkenstock a un paio di pantaloncini culottes e una blusa leggera. Questo outfit è ideale per le giornate in cui si desidera il comfort senza rinunciare allo stile. Si può completare il look con una borsa a tracolla e accessori minimalisti. La scelta perfetta per un appuntamento informale o una passeggiata al tramonto.