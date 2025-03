Le frappe di Carnevale sono un dolce tradizionale che non può mancare in questo periodo. Croccanti e leggere, queste delizie sono diffuse in tutta Italia e conosciute con nomi diversi a seconda della regione: chiacchiere, bugie, cenci o galani. La versione classica prevede la frittura, ma oggi vogliamo proporre una ricetta più leggera e salutare, senza rinunciare alla loro irresistibile croccantezza: le frappe al forno.

Perfette per chi desidera gustare un dolce tradizionale con meno grassi, queste frappe sono facili e veloci da preparare, ideali per condividere il sapore del Carnevale con tutta la famiglia.

Origini delle frappe di Carnevale

Le frappe hanno una storia antichissima che risale ai tempi dell’Impero Romano. Già allora si preparavano dolci fritti a base di farina e uova, chiamati “frictilia”, che venivano serviti durante i Saturnali, festività invernali molto simili al nostro Carnevale. Nel corso dei secoli, la ricetta si è evoluta e diffusa in tutta Italia, prendendo nomi diversi ma mantenendo la caratteristica friabilità e il gusto inconfondibile.

Oggi, grazie alla cottura al forno, possiamo ottenere frappe altrettanto croccanti e gustose, ma con meno calorie rispetto alla versione fritta.

Ingredienti per le frappe al forno

Per preparare delle frappe leggere e fragranti, ecco gli ingredienti necessari:

250 g di farina 00

50 g di zucchero semolato

30 g di burro fuso

2 uova medie

30 g di vino bianco secco

1 cucchiaio di liquore all’anice o grappa (facoltativo)

(facoltativo) 1 bustina di vanillina

1 pizzico di sale

Scorza grattugiata di 1 limone non trattato

Zucchero a velo q.b. per decorare

Come preparare le frappe di Carnevale al forno

In una ciotola capiente, setaccia la farina e aggiungi lo zucchero, la vanillina, un pizzico di sale e la scorza di limone grattugiata. Mescola gli ingredienti secchi, poi fai un buco al centro e aggiungi le uova, il burro fuso e il vino bianco.

Se desideri un aroma più intenso, puoi aggiungere un cucchiaio di liquore all’anice o grappa. Questo ingrediente è facoltativo ma aiuta a rendere le frappe più profumate e friabili.

Impasta gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo. Se l’impasto risulta troppo secco, puoi aggiungere un cucchiaio di vino o un po’ d’acqua. Al contrario, se è troppo morbido, incorpora un po’ di farina.

Forma una palla con l’impasto, avvolgila nella pellicola trasparente e lasciala riposare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti. Questo passaggio è fondamentale per ottenere frappe più croccanti e facili da stendere.

Trascorso il tempo di riposo, infarina leggermente il piano di lavoro e stendi l’impasto con un mattarello fino a ottenere una sfoglia molto sottile, di circa 2 mm di spessore. Se hai una macchina per la pasta, puoi utilizzarla per facilitare il processo e ottenere una sfoglia uniforme.

Con una rotella dentellata, ritaglia dei rettangoli o dei rombi di circa 10 cm di lunghezza. Se vuoi renderle più scenografiche, puoi praticare un piccolo taglio al centro di ogni pezzo e intrecciare leggermente l’impasto.

Disponi le frappe su una teglia rivestita con carta forno, facendo attenzione a distanziarle leggermente per evitare che si attacchino durante la cottura.

Cuoci in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 10-12 minuti, fino a quando le frappe saranno leggermente dorate in superficie. Se preferisci una consistenza ancora più croccante, puoi prolungare la cottura di un paio di minuti, ma fai attenzione a non bruciarle.

Una volta sfornate, lascia raffreddare completamente le frappe e spolverale con zucchero a velo. Questo tocco finale le renderà ancora più golose e vicine alla versione classica fritta.

Consigli per frappe perfette e croccanti

Per ottenere frappe leggere e friabili, ecco alcuni accorgimenti utili:

Stendi l’impasto il più sottile possibile : una sfoglia sottile garantisce la giusta croccantezza, evitando che le frappe risultino troppo dure.

: una sfoglia sottile garantisce la giusta croccantezza, evitando che le frappe risultino troppo dure. Lascia riposare l’impasto : questo permette agli ingredienti di amalgamarsi bene e migliora la consistenza finale.

: questo permette agli ingredienti di amalgamarsi bene e migliora la consistenza finale. Non eccedere con la farina durante la lavorazione : troppa farina potrebbe rendere l’impasto troppo secco e meno elastico.

: troppa farina potrebbe rendere l’impasto troppo secco e meno elastico. Cuoci a temperatura alta e per poco tempo: una cottura breve a 180°C è l’ideale per mantenere la friabilità senza farle diventare troppo dure.

Varianti delle frappe al forno

Se vuoi personalizzare le tue frappe, puoi provare alcune varianti:

Frappe al cacao: aggiungi 20 g di cacao amaro all’impasto e riduci leggermente la farina per ottenere una versione al cioccolato.

Frappe senza burro: sostituisci il burro con 30 g di olio di semi di girasole per una ricetta ancora più leggera.

Frappe glassate: invece di spolverarle con zucchero a velo, puoi decorarle con una glassa al cioccolato fondente o al limone.

Frappe vegane: sostituisci le uova con 50 g di latte vegetale e il burro con olio di semi.