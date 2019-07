Gran galà del calcio salernitano: il concorso per i giovani calciatori

SALERNO – La redazione giornalistica Salernoinweb.it organizza per il quinto anno consecutivo la manifestazione “I Volti del calcio salernitano”. Si tratta di un concorso, oltre che un gioco, che ha lo scopo di dare il giusto spazio alle figure principali che compongono l’importante mondo del calcio dilettantistico a Salerno e provincia.

Giovedì 11 luglio a partire dalla 19.30 presso lo stabilimento e lounge bar Goccia a Mare di via Ligea ci sarà quindi la quinta edizione del Gran Galà del calcio salernitano organizzato da Salernoinweb.it in rinnovata partnership con l’altro portale del network SalernoSport24. Alla premiazione anche Codere che sostiene lo sport attraverso la donazione di alcune coppe con la direttrice di sala Codere Italia presente all’evento. La manifestazione intende premiare e riconoscere i volti che hanno reso avvincente e passionale il mondo del calcio dilettantistico a Salerno e dintorni nell’ultima stagione agonistica. Ma rappresenta soprattutto un punto di incontro fisico per tanti addetti ai lavori e società nonché i diversi ospiti presenti che accompagneranno il riconfermatissimo conduttore Lucio Orlando nella cerimonia di premiazioni.

Quattro le categorie di interesse, già protagoniste del sondaggio on-line su salernoinweb.it, con la votazione dei delegati societari e della giuria che andranno a formulare il computo finale ed eleggere i vincitori categoria per categoria. Non mancheranno premi speciali rivolti al mondo del calcio giovanile su scala nazionale, a quello femminile ed altre curiosità oltre alle Top 11 dei campionati di Promozione (Girone D) e Prima Categoria (Girone E). Presidente di giuria mister Francesco Zolfanelli con il caporedattore di Salernoinweb Davide Maddaluno, i redattori Enzo Graziano, Antonio Mandia, Francesco Di Pasquale, Lino Grimaldi Avino (SalernoSport 24), Giuseppe Vitolo (Cronache), Adolfo Coscarelli (allenatore Nocerina e rapp.Figc), Domenico Corso (preparatore dei portieri).