I 5 trucchi per sembrare più giovani ed attraenti

Se volete apparire più giovani e attraenti seguite questi facili trucchi e dimostrerete meno anni rispetto alla vostra vera età.

Sembrare più giovani non è un obiettivo impossibile, con qualche piccolo trucchetto si può migliorare il proprio aspetto e apparire più attraenti e splendenti.

Di seguito andiamo a vedere su cosa puntare per ottenere il risultato voluto, migliorare la freschezza del viso, scegliere il colore adatto per i capelli e qualche consiglio di stile per scegliere gli abiti giusti da indossare.

Quali sono i trucchi per sembrare più giovani

Non importa quale sia la vostra età anagrafica, tutte le donne desiderano poter dimostrare qualche anno in meno, questo è possibile seguendo alcuni trucchi che possono migliorare l’aspetto del viso e dei capelli ma ovviamente per sembrare più giovani conta molto anche la scelta dell’outfit.

Illuminare il viso

Per ottenere dei risultati degni di nota bisogna puntare tutto sul rendere il viso più luminoso. Potete riuscirci preparando delle maschere antirughe fai da te che sono realizzate con ingredienti naturali che vanno a rimpolpare la pelle eliminando i solchi dovuti all’invecchiamento.

Truccarsi nel modo giusto

Anche eseguire un corretto make up è la soluzione giusta, seguite i consigli sul trucco che ringiovanisce di dieci anni per sapere quali tipi di cosmetici usare, quali sono i più efficaci e come truccarsi per avere un risultato soddisfacente.

In genere è meglio usare un trucco leggero, sfumato e quanto più possibile naturale, evitate i glitter e imparate il trucco per ingrandire gli occhi, sarete subito più attraenti.

Cambiare taglio di capelli

L’acconciatura è un altro elemento da curare per sembrare più giovani. Fatevi dare una mano dal vostro parrucchiere di fiducia per scegliere ad esempio il taglio giusto per voi, che non è necessariamente quello di tendenza.

Optate per un colore che sappia valorizzare il vostro incarnato senza appesantirvi. Date uno sguardo anche a questi consigli su come avere capelli lucidi con metodi economici, non serve per forza spendere una fortuna per migliorare l’aspetto della chioma.

Scegliere l’abbigliamento giusto

Cosa indossare per apparire più giovani? Abbandonate i capi troppo aderenti, allo stesso tempo non indossate vestiti che vi fanno sentire ingessate, trovate una via di mezzo per apparire un po’ sbarazzine ma con classe. Anche un classico jeans (purché con un taglio adatto al proprio fisico) con il golfino può andare bene, scegliete capi colorati ma non sgargianti ed evitate il nero.

Puntare sugli accessori

Infine puntate sugli accessori giusti, un gioiello, una borsa, un paio di occhiali o un foulard possono fare la differenza, così come un paio di scarpe, devono essere comode ma femminili.