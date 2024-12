Il Panettone è il simbolo indiscusso del Natale italiano. Da dolce tradizionale, realizzato con meticolosità artigianale, è diventato negli ultimi anni anche un terreno creativo per chef di fama mondiale. Non è una semplice questione di gusto: la preparazione del panettone richiede tempo, tecnica e ingredienti di qualità, rendendolo un vero banco di prova per chiunque si cimenti nella sua produzione.

Quest’anno, il Gambero Rosso, celebre guida enogastronomica italiana, ha stilato una classifica dei 10 migliori panettoni degli chef per il 2024, assaggiati “alla cieca” e valutati secondo parametri rigorosi. L’obiettivo era premiare i lievitati che meglio rappresentano un connubio di tradizione, tecnica e creatività, offrendo al contempo un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Il metodo di selezione

Per questa classifica, il Gambero Rosso ha assaggiato e valutato 19 panettoni creati da chef rinomati, riducendo la rosa dei candidati ai 10 migliori. La degustazione è avvenuta alla cieca, senza che i giudici sapessero chi avesse realizzato ciascun prodotto, garantendo così un giudizio imparziale.

I criteri di valutazione includevano l’utilizzo di lievito madre, l’assenza di additivi o conservanti, la qualità degli ingredienti e la freschezza del prodotto. È stato preso in considerazione anche il profilo aromatico, la consistenza della mollica e la distribuzione uniforme di canditi e uvetta, elementi fondamentali per un panettone di alta qualità.

Ecco la classifica completa dei migliori panettoni degli chef per il Natale 2024, con una descrizione dettagliata di ciascun prodotto e i motivi che lo rendono speciale.

1. Cascina Vittoria – Giovanni Ricciardella

Il primo posto è stato conquistato dal panettone firmato da Giovanni Ricciardella, chef della Cascina Vittoria. Questo lievitato ha stupito per la sua perfezione tecnica e il gusto raffinato. La mollica, soffice e dorata, sprigiona un profumo inebriante di agrumi, burro e vaniglia di Tahiti. Canditi e uvetta sono distribuiti con grande equilibrio, rendendo ogni fetta un piacere per il palato. La texture aerea e scioglievole conferisce leggerezza, mentre il sapore ricco di cedro candito e agrumi freschi completa l’esperienza sensoriale.

Prezzo: 50€ per 1 kg

2. Tenuta Danesi Matera

Al secondo posto troviamo il panettone di Tenuta Danesi, un prodotto che unisce tradizione e innovazione. Realizzato con cioccolato fondente e crusco, questo panettone è un’esplosione di sapori. Il profumo vanigliato è arricchito da note di miele e agrumi. Tuttavia, la qualità dei canditi e dell’uvetta potrebbe essere ulteriormente migliorata per raggiungere l’eccellenza assoluta.

Prezzo: 33€ per 1 kg

3. Da Vittorio

Il panettone di Da Vittorio, celebre ristorante stellato, si distingue per eleganza e qualità. Privo di glassa, è caratterizzato da una mollica soffice e aromatica, con profumi di miele, agrumi e vaniglia. Il sapore, dolce ma equilibrato, è un omaggio alla tradizione natalizia, arricchito da burro di alta qualità e canditi succosi.

Prezzo: 55€ per 1 kg

4. Gustificio – Andrea Poli

Un panettone che si fa notare per il profumo fresco e solare di burro, agrumi e vaniglia. La texture filante e scioglievole del prodotto di Andrea Poli è una gioia per i sensi. I canditi e l’uvetta sono di ottima qualità, anche se un piccolo difetto estetico – un’ammaccatura su un lato – ha penalizzato leggermente la valutazione complessiva.

Prezzo: 34€ per 900 g

5. Excelsior Hotel Gallia – Stefano Trovisi

Il panettone creato da Stefano Trovisi per l’Excelsior Hotel Gallia si presenta con un aspetto elegante e una forma alta. La mollica, profumata di burro, agrumi e vaniglia, è soffice e delicata, sebbene un eccesso di umidità comprometta leggermente la freschezza del prodotto. Canditi e uvetta aggiungono comunque una piacevole nota aromatica.

Prezzo: 55€ per 1 kg

6. Don Alfonso

Il celebre ristorante stellato Don Alfonso firma un panettone di grande carattere, arricchito da ingredienti come limoni e mandarini canditi, uvetta sultanina e vaniglia di Bourbon. Il sapore è equilibrato, con una dolcezza moderata e una consistenza piacevolmente soffice. Un prodotto perfetto per chi cerca un tocco di eleganza e tradizione.

Prezzo: 55€ per 1 kg

7. Mammaròssa

Più rustico e meno convenzionale, il panettone di Mammaròssa si distingue per la struttura asciutta e panosa. Il profilo aromatico, dominato da burro, agrumi e note tostate di farine cotte, lo rende una scelta interessante per i palati più esigenti. L’acidità bilanciata dona freschezza, mentre l’uvetta e il limone candito completano l’esperienza gustativa.

Prezzo: 50€ per 1 kg

8. Atelier Reale – Antica Corona Reale 1815

Il Panettone Reale, creato dall’Atelier Reale, è privo di glassa e presenta una mollica dorata e ben alveolata. Profumi intensi di burro e agrumi si mescolano con una leggera umidità che ne attenua la freschezza. L’uvetta, succosa e dolce, conferisce un tocco unico, mentre il sapore complessivo richiama ricordi fruttati e biscottati.

Prezzo: 40/45€ per 750 g

9. Cracco – Carlo Cracco

Il panettone firmato da Carlo Cracco è una celebrazione della tradizione con un tocco personale. Ben lievitato e con un’alveolatura naturale, il dolce combina note di burro, miele e frutta, arricchite da accenni di mandorla. Sebbene la consistenza risulti leggermente asciutta, l’uvetta di Pantelleria aggiunge una piacevole complessità.

Prezzo: 44€ per 1 kg

10. Cannavacciuolo – Antonino Cannavacciuolo

Il panettone di Antonino Cannavacciuolo si caratterizza per la semplicità e l’eleganza. La calotta color caramello, priva di glassa, copre una mollica soffice e ben alveolata. Il profumo tostato e il sapore equilibrato lo rendono un dolce perfetto per il Natale. Canditi e uvetta, seppur presenti in quantità discreta, sono di qualità eccellente.

Prezzo: 43€ per 1 kg