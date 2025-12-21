Quando si pensa al pranzo di Natale si pensa subito a preparazioni lunghe ed elaborate, eppure esistono anche alternative più snelle, capaci di conservare il sapore delle feste senza passare l’intera mattinata ai fornelli. Per esempio come questo primo piatto semplice, veloce e sorprendentemente “natalizio”: pasta corta con crema vellutata, frutta secca e un tocco agrumato, pronta in appena 20 minuti.

Perché è perfetto per Natale

Il segreto di questo piatto sta nell’equilibrio. La cremosità richiama i primi ricchi tipici delle festività, la frutta secca aggiunge profondità e croccantezza, mentre l’agrume regala freschezza e un profumo che riporta immediatamente all’inverno. È una combinazione che convince anche i palati più tradizionalisti, senza risultare pesante.

In più, è un primo piatto estremamente versatile: si adatta facilmente a un menù vegetariano, può essere reso più leggero o più goloso a seconda degli ingredienti scelti, ed è perfetto anche per chi deve cucinare all’ultimo momento.

Gli ingredienti

320 g di pasta corta (rigatoni, mezze maniche, fusilli o paccheri piccoli)

(rigatoni, mezze maniche, fusilli o paccheri piccoli) 250 g di ricotta vaccina oppure robiola o formaggio fresco spalmabile

oppure robiola o formaggio fresco spalmabile 50–60 ml di acqua di cottura della pasta , quanto basta per rendere la crema liscia

, quanto basta per rendere la crema liscia 40 g di frutta secca (noci, nocciole o mandorle), tritata grossolanamente

(noci, nocciole o mandorle), tritata grossolanamente Scorza grattugiata di 1 arancia o 1 limone non trattati

2–3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Pepe nero o noce moscata q.b. (facoltativi)

Come si prepara in soli 20 minuti

Mentre l’acqua per la pasta arriva a ebollizione, si può preparare la crema. Basta lavorare il formaggio scelto in una ciotola, rendendolo liscio con un cucchiaio o una frusta, e insaporirlo leggermente con sale e spezie. Nel frattempo, la frutta secca va semplicemente tostata in padella per pochi minuti, giusto il tempo di sprigionarne l’aroma.

Una volta cotta la pasta al dente, si scola direttamente nella ciotola con la crema, aggiungendo poca acqua di cottura per ottenere una consistenza avvolgente. A questo punto si unisce parte della frutta secca e si mescola bene. Il piatto viene completato con una grattugiata di scorza agrumata e la restante frutta secca per il contrasto finale.

Il risultato è un primo piatto profumato, elegante e sorprendentemente ricco, pronto in meno tempo di quanto ci voglia a leggere la ricetta.

Un piatto che mette d’accordo tutti

Questo primo di Natale veloce ha un altro grande vantaggio: piace a tutti. È delicato ma non banale, saporito senza essere eccessivo, e si presta facilmente a piccole personalizzazioni. Chi ama i sapori più intensi può aggiungere una punta di parmigiano stagionato o pecorino dolce, mentre chi preferisce una versione più leggera può optare per formaggi freschi magri o alternative vegetali.

Anche dal punto di vista nutrizionale è un piatto equilibrato: i grassi buoni della frutta secca, le proteine dei latticini e i carboidrati della pasta lo rendono completo, ideale come primo piatto centrale del pranzo di Natale.

Il consiglio in più per un effetto “wow”

Per rendere questo primo piatto ancora più natalizio, basta curare la presentazione. Una spolverata finale di scorza d’arancia, qualche granello di frutta secca intera e un filo d’olio a crudo trasformano una ricetta semplice in un piatto da tavola delle feste.

Servito in piatti chiari o fondi, magari con una macinata di pepe fresco al momento, farà la sua figura anche accanto a portate più elaborate.