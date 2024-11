Il trucco semplicissimo per profumare la casa

Con questo trucco semplicissimo potete profumare la casa e far durare a lungo la sensazione di pulizia e freschezza tra le quattro mura domestiche.

Avere una casa sempre profumata è possibile anche senza stare a lavare di continuo il pavimento o le tende. Soprattutto nel periodo autunnale e invernale, quando non si ha la possibilità di far arieggiare i locali a lungo perché fa freddo, sapere come profumare l’ambiente può risolvere il problema dell’odore di chiuso.

Di seguito potrete trovare tante idee e consigli per profumare la casa con un effetto che dura nel tempo senza spendere troppo e senza usare prodotti chimici. Eliminare i cattivi odori, in fondo, non è per niente difficile anche se è sempre bene eliminare le cause che li generano.

Come profumare la casa, il trucco semplicissimo da seguire

Se si ha del tempo a propria disposizione si può semplicemente lavare regolarmente il pavimento con un detergente delicato di origine naturale, il profumo di pulito inonderà l’ambiente senza fare altro. Anche eliminare la polvere ogni giorno è un trucco semplice per non far puzzare la casa. In alternativa potrete usare i rimedi che indichiamo qui di seguito.

Per profumare la casa agite in base alla stanza, ad esempio per profumare la cucina con il rosmarino seguite le indicazioni che trovate nell’articolo in cui abbiamo parlato proprio di questo metodo.

Nella camera da letto potete profumare l’armadio usando dei rimedi naturali che trasferiranno il buon odore non solo agli abiti custoditi al suo interno ma anche all’esterno, basterà lasciare un’anta un po’ aperta.

In soggiorno così come all’entrata di casa potete collocare un piccolo contenitore profumato. Ecco come fare: preparate un pot pourri con foglie secche e petali di fiori su cui far cadere delle gocce di olio essenziale. Scegliete la fragranza che più vi piace e avrete un ambiente profumato per tanti giorni. Gli oli essenziali possono essere anche posti in un apposito diffusore o nella vaschetta dell’umidificatore che si aggancia al termosifone.

Nel bagno spesso si tengono i panni sporchi, allora guardate anche come eliminare la puzza dal cesto della biancheria così da non far propagare per casa i cattivi odori.

Infine potete stendere i panni appena lavati in casa per farli asciugare, profumeranno naturalmente l’ambiente. Attenzione però, se non avete un deumidificatore o se la vostra abitazione è troppo umida è un trucco da evitare per evitare la formazione di muffe sulle pareti o sul soffitto.