Con l’arrivo del caldo, le abitudini a tavola cambiano. Le preparazioni calde, lunghe e pesanti lasciano spazio a piatti freschi, colorati, e soprattutto veloci. In questo scenario la pasta fredda si guadagna, anno dopo anno, il suo posto d’onore nei pranzi estivi degli italiani.

Ma tra le mille versioni esistenti, ce n’è una che riesce a coniugare velocità di preparazione, leggerezza e un gusto deciso che sa di vacanza, di mare e di semplicità: la pasta fredda alla mediterranea. Un piatto perfetto da portare in spiaggia, da servire durante un pranzo in terrazza o da preparare in anticipo per una cena tra amici.

È una ricetta che si può personalizzare in mille modi, ma oggi ti proponiamo una versione equilibrata e gustosa, con ingredienti facilmente reperibili, rigorosamente freschi, che racchiudono i profumi e i sapori dell’estate italiana.

Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta lunga o corta

150 g di pomodorini ciliegino

100 g di olive nere denocciolate

120 g di mozzarella a cubetti (oppure bocconcini)

(oppure bocconcini) 80 g di tonno sott’olio sgocciolato

40 g di capperi dissalati

50 g di rucola fresca

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Origano secco (facoltativo)

Succo di mezzo limone (opzionale, per un tocco più fresco)

Pasta fredda: il segreto è nella preparazione

Anche se può sembrare una ricetta “banale”, la pasta fredda richiede qualche accorgimento per risultare davvero gustosa e ben bilanciata. Il primo errore da evitare è quello di considerarla un semplice “svuotafrigo” disordinato: per ottenere un risultato soddisfacente servono ingredienti che si sposino tra loro, in equilibrio tra acidità, sapidità e consistenza.

La versione che proponiamo segue questo principio. Ogni ingrediente ha un ruolo ben preciso: i pomodorini danno dolcezza e freschezza, le olive e i capperi aggiungono carattere, la mozzarella regala morbidezza, il tonno introduce una nota saporita e la rucola chiude con il suo amaro delicato e aromatico.

Procedimento

Metti a bollire una pentola capiente con abbondante acqua salata. Quando raggiunge l’ebollizione, versa la pasta e cuoci secondo i tempi indicati sulla confezione, avendo cura di scolarla due minuti prima del tempo per mantenerla ben al dente. La pasta fredda, infatti, tende a perdere consistenza se troppo cotta.

Una volta scolata, passala subito sotto l’acqua fredda per bloccare la cottura e raffreddarla rapidamente. Scolala bene e trasferiscila in una ciotola capiente con un cucchiaio d’olio extravergine per evitare che si incolli.

Nel frattempo, puoi preparare tutti gli ingredienti che andranno a completare il piatto:

Pomodorini : lavali bene e tagliali a metà o in quarti. Se desideri un tocco più intenso, puoi salarli leggermente e lasciarli scolare per 10 minuti.

: lavali bene e tagliali a metà o in quarti. Se desideri un tocco più intenso, puoi salarli leggermente e lasciarli scolare per 10 minuti. Olive : scegli olive nere morbide e saporite (tipo taggiasche o greche) e tagliale a rondelle.

: scegli olive nere morbide e saporite (tipo taggiasche o greche) e tagliale a rondelle. Mozzarella : asciugala leggermente con carta da cucina per eliminare il siero in eccesso, poi tagliala a dadini o, se usi i bocconcini, semplicemente a metà.

: asciugala leggermente con carta da cucina per eliminare il siero in eccesso, poi tagliala a dadini o, se usi i bocconcini, semplicemente a metà. Tonno : scolalo bene dall’olio (o acqua, se preferisci una versione più leggera), e spezzettalo con una forchetta.

: scolalo bene dall’olio (o acqua, se preferisci una versione più leggera), e spezzettalo con una forchetta. Capperi : se usi quelli sotto sale, sciacquali bene sotto l’acqua corrente e asciugali. Se preferisci quelli in salamoia, sgocciolali e tamponali con carta da cucina.

: se usi quelli sotto sale, sciacquali bene sotto l’acqua corrente e asciugali. Se preferisci quelli in salamoia, sgocciolali e tamponali con carta da cucina. Rucola: lavala e asciugala con delicatezza. Spezzettala a mano solo all’ultimo momento per mantenere il suo aroma.

Quando tutti gli ingredienti sono pronti, uniscili alla pasta nella ciotola. Aggiungi olio extravergine, un pizzico di sale (senza esagerare, vista la presenza di capperi e tonno), una macinata di pepe nero e, se ti piace, un pizzico di origano secco per un profumo più deciso.

Mescola delicatamente per distribuire bene tutti i sapori e lascia riposare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire. Questo passaggio è fondamentale: il riposo permette agli aromi di amalgamarsi e rendere il piatto più armonioso.

Al momento di servire, puoi aggiungere un filo d’olio a crudo e, per un tocco in più, qualche goccia di succo di limone o la scorza grattugiata. Il risultato sarà un piatto fresco, profumato, equilibrato e perfetto per ogni occasione.

Perché questa ricetta funziona davvero

L’insalata di pasta fredda alla mediterranea è più di una semplice ricetta veloce. È un concentrato di nutrienti e colori: carboidrati complessi, proteine leggere, grassi buoni, vitamine e fibre. Ma soprattutto, è versatile.

Puoi prepararla in anticipo, conservarla in frigo per due giorni, portarla in ufficio, al parco o al mare. È adatta a chi segue un’alimentazione equilibrata, ma anche a chi non ha tempo o voglia di stare ai fornelli per ore.

In più, si presta a infinite varianti. Puoi sostituire la mozzarella con feta o formaggi stagionati, il tonno con salmone affumicato o tofu per una versione vegetariana, oppure arricchirla con zucchine grigliate, melanzane o ceci. Il limite è solo il tuo gusto.

I consigli dello chef: come renderla perfetta ogni volta