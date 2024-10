Instagram, c’è un gioco segreto nella chat: come attivarlo

Nella chat di Instagram esiste una funzione particolare e segreta che nasconde un vero e proprio gioco, che puoi attivare quando vuoi per giocarci anche senza internet.

Il gioco segreto di Instagram

Su Instagram c’è una funzione segreta e non pubblicizzata che ti permette di sbloccare un gioco. Da quest’anno, infatti, è stata introdotta una funzionalità nella chat di Instagram che non tutti conoscono ma che è estremamente facile da sbloccare.

Si tratta di un gioco in stile Pong, in cui il giocatore deve cercare di tenere in alto una emoji facendola rimbalzare su una racchetta nella parte inferiore dello schermo. La partita termina quando l’emoji tocca il fondo. Potrai leggere il numero di rimbalzi raggiunti e sarà possibile ricominciare da capo il gioco.

Se siete dei nostalgici questa funzione vi farà fare un grosso salto nel passato. Verrete catapultati nei primordi del videogame, quando Pong veniva commercializzato come uno dei primi videogiochi per Atari, nel lontano 1972. Si trattava di una sorta di gioco sportivo, una simulazione del ping-pong, con una grafica molto semplice in bianco e nero. Oggi, con l’evoluzione videoludica a un passo dal fotorealismo, questo gioco può far sorridere, ma all’epoca fu una vera rivoluzione, un successo incredibile.

Come attivare il gioco su Instagram

Se ancora non avete scoperto questa funzione, vi spieghiamo come attivarla. Non dovete fare altro che aprire una chat e inviare una emoji. Solo una emoji e nient’altro. Toccandola si avvierà il gioco segreto, che avrà come protagonista l’emoji che avete scelto. Se non riesci ad attivarlo, assicurati di aver aggiornato il tuo telefono e l’app di Instagram alle ultime versioni. Potrai giocare liberamente al gioco anche senza una connessione internet.