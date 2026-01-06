Quando le temperature scendono cresce il desiderio di piatti caldi, avvolgenti e rassicuranti, ma senza la voglia – o il tempo – di passare ore ai fornelli. È proprio in queste sere che entrano in gioco le ricette comfort: semplici, nutrienti e capaci di dare subito una sensazione di casa.

La pasta cremosa con ceci e rosmarino è uno di quei piatti che risolvono la cena in modo intelligente. Si prepara in meno di 30 minuti, utilizza ingredienti comuni e riesce a essere allo stesso tempo leggera e appagante. Una ricetta perfetta per l’inverno, ma così equilibrata da funzionare tutto l’anno.

Ingredienti per 2 persone

Per preparare la pasta cremosa con ceci e rosmarino servono pochi ingredienti ben bilanciati:

180 g di pasta corta (ditalini, mezze maniche o casarecce)

200 g di ceci già cotti (peso sgocciolato)

60 g di cipolla

1 spicchio d’aglio (circa 5 g)

20 g di olio extravergine d’oliva

1 rametto di rosmarino fresco

500 ml di acqua calda o brodo vegetale

sale q.b.

pepe nero q.b.

Facoltativi:

10 g di parmigiano grattugiato per servire

scorza di limone grattugiata q.b.

Preparazione

Si inizia portando a bollore l’acqua per la pasta, salandola leggermente. Nel frattempo, si trita finemente la cipolla e l’aglio.

In una padella ampia o casseruola si scalda l’olio extravergine d’oliva, quindi si aggiungono cipolla e aglio, lasciandoli rosolare a fuoco dolce finché diventano morbidi e traslucidi. A questo punto si unisce il rosmarino, intero o leggermente tritato, per sprigionarne l’aroma.

I ceci, precedentemente sciacquati, vengono aggiunti al soffritto insieme a un mestolo di acqua calda o brodo. Si lascia insaporire per qualche minuto, quindi si frulla una parte dei ceci direttamente in padella con un frullatore a immersione, lasciandone alcuni interi per dare consistenza.

A fine cottura si regola di sale e pepe, assaggiando per trovare il giusto equilibrio. Se la crema risulta troppo densa, è sufficiente aggiungere ancora un po’ di acqua di cottura. Se invece si preferisce una consistenza più rustica, si può frullare meno ceci.

Un filo di olio a crudo esalta il sapore finale e rende il piatto ancora più profumato.

Il segreto della cremosità

La cremosità di questo piatto non deriva da ingredienti grassi, ma dalla combinazione tra ceci frullati e acqua di cottura della pasta. Quando la pasta è al dente, viene scolata direttamente nella padella con il condimento, aggiungendo poca acqua di cottura alla volta.

Mescolando a fuoco basso, l’amido della pasta lega la crema di ceci, creando una consistenza vellutata e avvolgente. Bastano pochi minuti per ottenere un risultato perfettamente equilibrato.

Come servirla per una cena davvero comfort

La pasta con ceci e rosmarino va servita ben calda. Una spolverata di parmigiano grattugiato è facoltativa, ma dona una nota sapida che si abbina perfettamente alla dolcezza dei ceci.

Per un tocco in più, qualche grattugiata di scorza di limone non trattato aggiunge freschezza e rende il piatto più aromatico, senza snaturarne il carattere.

Varianti semplici da provare

Questa ricetta è estremamente flessibile. Si possono aggiungere 80 g di spinaci freschi negli ultimi minuti di cottura oppure sostituire il rosmarino con salvia o timo. Per una versione ancora più sostanziosa, è possibile completare il piatto con 30 g di frutta secca tritata grossolanamente, come nocciole o mandorle.