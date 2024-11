Per un primo piatto sfizioso e perfetto per il periodo autunnale vi proponiamo la ricetta degli gnocchi di castagne, ecco come prepararli.

Gli gnocchi di castagne sono una variante deliziosa dei classici gnocchi di patate che si prestano a essere portati in tavola per un pranzo della domenica diverso dal solito da condividere con tutta la famiglia.

La preparazione di questa pasta fresca non è difficile, il suggerimento che vi diamo è di iniziare per tempo in modo da avere pronti i vostri gnocchetti per il momento del pranzo. Andiamo subito a vedere il procedimento per cucinare questa autentica bontà della tradizione contadina.

Come realizzare gli gnocchi di castagne fatti in casa

Per i vostri gnocchi di castagne dovrete usare pochi ingredienti, di fatto vi serviranno solo delle patate da bollire, che poi andranno schiacciate e unite alla farina di castagne.

Il sapore di questo piatto è particolare e lo potete condire con del semplice burro fuso con foglie di salvia oppure potete preparare un sugo più elaborato, magari usando della pancetta e dei funghi porcini che si sposano benissimo e che sono ideali per un pranzetto autunnale.

Ingredienti per quattro persone

300 gr di farina di castagne

500 gr di patate

1 presa di sale fino

pepe nero macinato a piacere (facoltativo)

Come si preparano gli gnocchi di castagne

Cominciate prima di tutto dal lessare le patate, mettetele in una pentola coperte di acqua e portate a ebollizione, da questo momento calcolate circa trenta minuti per averle tenere e ben cotte. Potete controllare la cottura infilando i rebbi della forchetta. Il tempo dipende dalla grandezza delle patate, se sono molto piccole potrebbero essere sufficienti venti minuti. Scolate le patate e pelatele subito, quindi schiacciatele con una forchetta, con uno schiacciapatate o con un passaverdure. In una ciotola unite le patate schiacciate con la farina di castagne, aggiungete un pizzico di sale e una macinata di pepe nero, se vi piace. Impastate il tutto rapidamente fino a ottenere un composto ben omogeneo. Dividete l’impasto in pezzi e stendeteli con le mani formando dei cordoncini. Tagliate delle piccole porzioni e passateli sul rigagnocchi oppure sui rebbi della forchetta per ottenere la tipica forma. Portate a bollore abbondante acqua salata e versateci dentro gli gnocchi di castagne, quando salgono a galla vuol dire che sono cotti, scolateli e conditeli come più vi piace.

Per preparare un sugo di pancetta e porcini ponete 200 gr di pancetta a cubetti in una padella con due cucchiai di olio, rosolate e mettete da parte. Nella stessa padella ponete un paio di spicchi di aglio e 300 gr di funghi porcini puliti e tagliati a fette. Cuocete fino a che i funghi sono teneri.

Infine unite gli gnocchi cotti e la pancetta, mescolate delicatamente e servite in tavola dopo aver spolverato il piatto con del prezzemolo tritato finemente. Non essendoci farina di grano questa è una delle ricette per celiaci che potete preparare in tutta sicurezza.