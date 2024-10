Le città europee da non visitare assolutamente: la classifica

Curiosi di conoscere quali sono le città europee che non vale la pena visitare nella vita? La curiosa classifica è tutta da scoprire.

Di solito le riviste specializzate e i magazine che si occupano di viaggi e turismo fanno a gara per pubblicare le classifiche delle migliori città da visitare almeno una volta della vita e invece stavolta l’argomento è di tutt’altro tenore, perché andremo a scoprire quali sono, al contrario, le città europee da non visitare mai e poi mai.

Sappiamo già che in questa lista di luoghi ci saranno posti che magari avete già visitato e che vi sono piaciuti tantissimo, ma di fatto per stilare la classifica ci hanno pensato gli utenti una piattaforma, che hanno scelto le città diventate trappole per turisti e che non hanno niente di interessante. A sorpresa ci sono anche delle città italiane.

Quali sono le città d’Europa che non vale la pena visitare

Se avete in mente di fare un viaggetto potreste scoprire dove andare in vacanza a ottobre per spendere poco e quali sono le mete low cost da visitare per spezzare la routine quotidiana in autunno, mese di bassa stagione che consente di pagare meno del solito sia i voli che gli alberghi o il bed and breakfast.

Però a sentire, o meglio a leggere le dichiarazioni di una serie di utenti di Reddit ci sono località in cui è meglio non andare a fare un giro. Proprio gli utenti della piattaforma hanno deciso quali sono le destinazioni europee che sono da evitare perché assolutamente sovrastimate e in realtà più noiose rispetto alle aspettative.

Le votazioni hanno consacrato Bratislava la città più noiosa al mondo, ma oltre alla capitale della Slovacchia c’è pure la capitale della Norvegia, che è stata giudicata non solo noiosa ma anche senza un’architettura interessante. Non sono mancate le critiche per i paesaggi naturali di Oslo, giudicati mediocri e meno mozzafiato di altri che si possono ammirare in zone diverse della Norvegia. Ad alcuni non è piaciuto anche l’atteggiamento de norvegesi, cupi e nervosi.

Passiamo in centro Europa, arriviamo in Svizzera per scoprire che Basilea è, al pari di Dubrovnik in Croazia, assolutamente prive di movida tanto da andare bene solo per i pensionati. Giudizi negativi anche per Bruxelles in Belgio e Atene in Grecia oltre che Barcellona in Spagna e Dublino in Irlanda.

Le città italiane

A sorpresa ci sono anche delle città italiane tra quelle che non vale la pena visitare. La prima fra tutte è Milano, segue Venezia e Firenze, diventate delle vere e proprie trappole per turisti. Che dire, per un viaggio di vacanza a novembre che sia soddisfacente, forse è meglio andare dall’altra parte del mondo?