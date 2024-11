La pizza, simbolo intramontabile della cucina italiana, rappresenta una tradizione che negli ultimi anni ha trovato nuova vita anche nel settore delle pizze surgelate. Non è solo una questione di praticità: negli ultimi anni, le aziende italiane e internazionali hanno notevolmente migliorato la qualità delle pizze pronte, puntando su ingredienti selezionati e metodi di lavorazione che richiamano quelli tradizionali. Con questa premessa, Gambero Rosso ha deciso di mettere alla prova le pizze Margherita surgelate disponibili nei supermercati italiani, stilando una classifica delle migliori, in base a criteri di qualità, sapore e autenticità.

I criteri di Gambero Rosso

Per stilare la classifica delle migliori pizze Margherita surgelate, la prestigiosa rivista italiana Gambero Rosso ha selezionato 37 varietà tra quelle più comuni nei supermercati italiani. Gli esperti della redazione hanno considerato vari fattori nella valutazione: dall’impasto alla qualità del pomodoro, fino alla consistenza della mozzarella e all’aroma del basilico. La degustazione ha visto coinvolti nomi di spicco della gastronomia italiana, come il noto pizzaiolo Stefano Callegari, e altri esperti di Gambero Rosso. La giuria ha sottolineato come solo 9 delle pizze testate abbiano raggiunto un livello qualitativo superiore, con punteggi che le rendono meritevoli di entrare nella classifica delle migliori.

La classifica delle migliori pizze surgelate

Gambero Rosso ha assegnato il primo posto alla Pizza Margherita dell’Antica Pizzeria da Michele, prodotta dall’azienda Roncadin di Meduno (PN). Questa pizza è stata particolarmente apprezzata per il suo sapore autentico, capace di evocare l’esperienza di una pizza appena sfornata. La giuria ha sottolineato che la qualità degli ingredienti e la lavorazione, che include una cottura in forno a legna, riescono a portare questa pizza surgelata a un livello nettamente superiore rispetto alla media. Con un punteggio molto elevato, questa pizza si è distinta come “la più bella, la più profumata e la più saporita” del concorso.

Al secondo posto si trova la Pizza Margherita Carrefour Classic, che ha sorpreso per l’equilibrio di sapori e per il suo prezzo accessibile. Con una base sottile in stile romano e una buona quantità di mozzarella, questa pizza è stata definita “semplice ma soddisfacente”, grazie anche alla freschezza del pomodoro utilizzato.

Al terzo posto, un’altra sorpresa: la Pizza Margherita Integrale di Esselunga Equilibrio. Realizzata con una base integrale, ha colpito i degustatori per il suo sapore che richiama i cereali non raffinati e il profumo della crusca. È stata apprezzata anche la lavorazione in forno a legna, che conferisce a questa pizza un tocco di autenticità.

La classifica include altre sei pizze, tra cui la Magnifica Rotonda – Pizza Margherita e la Roncadin Extravoglia – Pizza Margherita la Sottile, entrambe valorizzate per la qualità delle materie prime e per la lavorazione in forno a legna, che riesce a conferire loro un sapore unico. Ecco la classifica completa delle migliori pizze Margherita surgelate secondo Gambero Rosso:

Antica Pizzeria da Michele – Pizza Margherita Carrefour Classic – Pizza Margherita Esselunga Equilibrio – Pizza Margherita Integrale Magnifica Rotonda – Pizza Margherita Roncadin Extravoglia – Pizza Margherita la Sottile Esselunga Bio – Pizza Margherita Biologica Consilia – Pizza Margherita Bordo Alto Zanini – Pizza Alta in Teglia Margherita Esselunga – Pizza Margherita

Come viene valutata la qualità delle pizze surgelate?

I parametri per giudicare una buona pizza surgelata non si fermano alla qualità degli ingredienti; infatti, anche la lavorazione e il rispetto delle tecniche tradizionali giocano un ruolo importante. L’impasto, ad esempio, è stato valutato in base alla sua consistenza e al livello di lievitazione, mentre il pomodoro è stato considerato per la sua freschezza e dolcezza. La mozzarella è un altro elemento chiave: nelle pizze migliori, è risultata fresca e abbondante, mentre in quelle meno valide tendeva a sciogliersi troppo velocemente o a non amalgamarsi bene con gli altri ingredienti. Anche l’aroma del basilico, se presente, ha contribuito a migliorare il punteggio finale.

Per una pizza surgelata di qualità, la lavorazione dovrebbe prevedere una fase di lievitazione naturale e, in alcuni casi, una cottura in forno a legna o su pietra. Questo tipo di lavorazione aiuta a preservare il sapore degli ingredienti e a creare una base croccante fuori ma morbida all’interno, proprio come una pizza preparata al momento.

Consigli per scegliere e preparare una pizza surgelata perfetta

Scegliere la pizza surgelata giusta può fare la differenza. Per garantire una buona resa, è fondamentale leggere attentamente gli ingredienti e le modalità di cottura indicate sulla confezione. Le migliori pizze surgelate, come quelle consigliate da Gambero Rosso, utilizzano ingredienti di qualità e preferiscono procedimenti artigianali come la lievitazione naturale. Anche la cottura è importante: un forno ben preriscaldato permette alla pizza di cuocere in modo uniforme, garantendo una base croccante e un formaggio ben sciolto.

Un trucco per rendere ancora più gustosa la pizza surgelata è aggiungere un filo d’olio extravergine di oliva a crudo o qualche foglia di basilico fresco subito dopo averla sfornata. Questi piccoli dettagli possono esaltare il sapore della pizza e renderla ancora più simile a una preparazione fatta in casa.