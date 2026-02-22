Ci sono ricette che nascono per necessità e diventano abitudini. Le polpette senza carne sono una di queste: pratiche, versatili, economiche e sorprendentemente gustose. La cosa più interessante? Piacciono anche a chi storce il naso davanti a zucchine, ceci o verdure in generale.

Il segreto non è nascondere gli ingredienti, ma trasformarli. Con la giusta consistenza, qualche spezia ben dosata e una cottura che le renda croccanti fuori e morbide dentro, queste polpette diventano un vero salva-cena. Perfette come secondo piatto, ideali da infilare in un panino, ottime anche come aperitivo o finger food.

Perché scegliere polpette senza carne

Le alternative vegetali non sono solo una scelta per chi segue un’alimentazione vegetariana. Inserire legumi e verdure nella dieta aiuta a variare le fonti proteiche e ridurre il consumo di carne senza rinunciare al gusto.

Le polpette vegetali hanno diversi vantaggi:

Si preparano con ingredienti semplici

Costano poco

Sono leggere ma sazianti

Si possono cuocere al forno, in padella o in friggitrice ad aria

Piacciono anche ai bambini

E soprattutto si possono personalizzare in mille modi.

La ricetta base: polpette di ceci e zucchine

Questa è una delle versioni più riuscite: equilibrata, saporita e con una consistenza perfetta.

Ingredienti per 4 persone

240 g di ceci già cotti (peso sgocciolato)

1 zucchina media (circa 200 g)

50 g di parmigiano grattugiato

1 uovo medio

40 g di pangrattato (più quello per la panatura)

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo tritato (facoltativo)

Come si preparano

Grattugia la zucchina con una grattugia a fori larghi, poi strizzala bene per eliminare l’acqua in eccesso. Questo passaggio è fondamentale per ottenere polpette compatte.

Frulla grossolanamente i ceci con un mixer: non devono diventare una crema liscia, ma mantenere una consistenza leggermente granulosa.

Unisci in una ciotola ceci, zucchina strizzata, parmigiano, uovo, pangrattato, olio, sale, pepe e prezzemolo. Mescola fino a ottenere un composto lavorabile. Se è troppo morbido, aggiungi un cucchiaio di pangrattato.

Forma delle polpette grandi come una noce e passale leggermente nel pangrattato.

Per la cottura, puoi scegliere di farla in forno, cuocendole a a 190°C per circa 20 minuti, girandole a metà cottura. Oppure in padella, rosolandole con un filo d’olio per 8-10 minuti, girandole delicatamente finché saranno dorate su tutti i lati. Infine, puoi optare anche per la friggitrice ad aria, cuocendole a 180°C per 12-15 minuti, spruzzando leggermente con olio.

Risultato: croccanti fuori, morbide e saporite dentro.

Varianti da provare

Una volta imparata la base, puoi modificare la ricetta in base a quello che hai in frigo.

Con lenticchie al posto dei ceci

Con carote grattugiate al posto della zucchina

Con feta sbriciolata per un tocco più deciso

Con erbe aromatiche come menta o basilico

Puoi anche eliminare l’uovo sostituendolo con un cucchiaio di yogurt greco o un cucchiaio di semi di lino ammollati.

Come servirle

Le polpette senza carne sono versatili. Puoi servirle con una salsa allo yogurt e limone, con una crema di hummus, puoi scegliere di metterle in un panino con insalata e pomodoro oppure accompagnandole con una semplice insalata mista.

Sono perfette anche da preparare in anticipo e conservare in frigorifero per 2-3 giorni.