L’insalata di cous cous che sta salvando le mie cene estive: fresco, veloce e buonissimo
Con l’arrivo delle giornate torride, mettersi ai fornelli può sembrare un’impresa. Ma rinunciare al gusto non è un’opzione. Per chi cerca una ricetta facile, veloce e adatta ai pranzi (o cene) estivi, l’insalata di cous cous è la soluzione ideale: si prepara in pochi minuti, si serve fredda, è nutriente e si può personalizzare con gli ingredienti preferiti.
In questa versione, proponiamo un mix equilibrato di verdure fresche, feta greca e un tocco di limone che esalta i sapori e rinfresca il palato.
Ingredienti (per 2 persone)
- Cous cous precotto: 160 g
- Acqua bollente: 180 g
- Zucchine: 1 media (circa 120 g)
- Pomodorini datterini: 150 g
- Peperone giallo: 1 piccolo (circa 100 g)
- Feta greca: 80 g
- Olio extravergine di oliva: 2 cucchiai (20 g)
- Succo di mezzo limone: circa 15 g
- Basilico fresco: q.b.
- Sale fino: q.b.
- Pepe nero: q.b.
Procedimento
Metti il cous cous in una ciotola capiente con un pizzico di sale e un filo d’olio. Versa sopra l’acqua bollente, copri con un coperchio o un piatto e lascia riposare per circa 5 minuti, finché l’acqua sarà completamente assorbita. Poi sgrana i chicchi con una forchetta per renderli morbidi e separati.
Lava zucchine e peperone, tagliali a cubetti piccoli e saltali in padella antiaderente per circa 6-8 minuti con un filo d’olio. Devono restare croccanti. In alternativa, puoi anche grigliarli o cuocerli al vapore.
Lava i pomodorini e tagliali a metà. Sbriciola grossolanamente la feta con le mani. Uniscili al cous cous ormai raffreddato.
Aggiungi le verdure saltate, il succo di limone, un altro cucchiaio di olio EVO e una macinata di pepe nero. Mescola bene e lascia riposare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire.
Al momento di servire, guarnisci con foglie di basilico fresco. L’insalata è pronta!
Perché questa ricetta è perfetta per l’estate
- Zero forno, pochi minuti ai fornelli: il cous cous non richiede cottura e le verdure si possono saltare velocemente.
- Ottima anche il giorno dopo: anzi, il riposo in frigo ne migliora i sapori.
- Personalizzabile: puoi usare quello che hai in frigo, come ceci, tonno, olive o mais.
- Bilanciata: ha carboidrati complessi, proteine e tante fibre.
Puoi conservare l’insalata di cous cous in frigorifero, in un contenitore ermetico, per fino a 2 giorni. Meglio evitare il congelamento.