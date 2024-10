Maschera alla banana per capelli e pelle: tutte le ricette

Segnatevi queste ricette per realizzare una maschera alla banana adatta a nutrire e far splendere sia la pelle che i capelli.

Non occorre spendere un occhio della testa per prendersi cura della bellezza del viso e dei capelli, basta seguire le ricette giuste per creare dei cosmetici realizzati con ingredienti del tutto naturali. Con pochi ingredienti potete creme e maschere fai da te efficaci spendendo poco.

Certo, sapete già che è bene alimentarsi nel modo giusto per fare in modo che anche la pelle e i capelli possano stare in perfetta salute, dopo tutto sono gli antiossidanti che rallentano e contrastano l’invecchiamento delle cellule e le vitamine, oltre ai sali minerali, che donano al corpo i giusti nutrimenti.

Ma se volete dare una mano alla pelle del viso e al cuoio capelluto vi suggeriamo alcune ricette facili da realizzare per ottenere una maschera con la banana utile ed economica.

Le ricette più semplici per una maschera alla banana utile ed efficace per la pelle e per i capelli

Abbiamo già visto come creare una crema antirughe con un solo ingrediente naturale che si hanno in casa mentre di seguito andiamo subito a svelare quali sono le ricette per una maschera alla banana per tutti i tipi di pelle e per i capelli.

Maschera per capelli aridi

Se i capelli sono secchi e spenti potete mixare la polpa di due banana frullate mescolandola con due cucchiaini di miele sciolti nel latte caldo. Applicate questo impacco per una mezz’ora coprendo la testa e i capelli con della carta do alluminio e poi risciacquatelo.

Maschera per capelli con doppie punte

Per eliminare le doppie punte schiacciate una banana e unite due cucchiai di yogurt bianco, applicate sulle lunghezze e lasciate agire mezz’ora prima di risciacquare.

Maschera alla banana idratante per la pelle secca

Se soffrite di pelle secca e state cercando un rimedio utile per nutrire la cute del viso, allora vi basta schiacciare una banana unendo un cucchiaino di olio extravergine di oliva e due cucchiai di yogurt intero. Lasciate agire la maschera sul viso per circa venti minuti e poi risciacquatela con acqua tiepida, sentirete la pelle levigatissima.

Maschera alla banana contro l’acne

Per dare sollievo alla pelle del viso con l’acne vi basta strofinare con molta delicatezza la buccia della banana sulle parti da trattare, l’effetto antinfiammatorio e sgonfiante è immediato.

Maschera alla banana per la pelle grassa

Se la vostra pelle del viso è grassa e tende a diventare lucida è perché c’è un eccesso di sebo. In questo caso mescolate una mezza banana maturissima schiacciata e unita con due cucchiai di avena un po’ tritata. L’effetto scrub aiuterà a purificare i pori

Maschera antirughe alla banana

Per quanto riguarda le maschere antirughe fai da te a abbiamo dedicato un altro articolo all’argomento, scoprite tutte le ricette indicate, sono ideali per un effetto antiage, inoltre potete anche creare una crema alla banana fai da te con azione antirughe, è potente ed efficace oltre ad essere facilissima da realizzare.