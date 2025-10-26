YouTube appare sempre più come protagonista e forza dominante nel mondo dei media: in testa all’audience, ha superato Disney e Netflix.

Negli ultimi 20 anni, YouTube, di proprietà di Google, è diventato, sempre più rapidamente, una forza dominante nel mondo dei media, il fulcro di un’ampia gamma di generi, dai talk show alla commedia, dal cibo ai contenuti non sceneggiati.

Negli ultimi quattro anni, scrive Alex Weprin su Hollywood Reporter, YouTube ha pagato oltre 100 miliardi di dollari ai suoi creatori, artisti e partner media.

YouTube ha generato oltre 36 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie nel 2024 e mentre il fatturato annuo, inclusi gli abbonamenti come YouTube Premium e YouTube Music, supera i 50 miliardi di dollari, con ricavi condivisi con gli oltre 3 milioni di creatori del suo Programma Partner, che riflette i canali che monetizzano i loro video. Entrambi i numeri sono in rapida crescita, anche se le aziende di intrattenimento tradizionali si trovano in una fase di stagnazione

YouTube sul grande schermo

Ma il traguardo più ambizioso per la piattaforma video sarebbe quello di impossessarsi delle ore che le persone trascorrono davanti alla TV, e ci sono segnali che YouTube sia vicino a una svolta in questo senso.

YouTube è diventato lentamente, poi improvvisamente, la sede de facto di quella che era stata la seconda serata, non solo per i programmi della TV tradizionale, ma anche per una schiera emergente di nuovi talenti nati sulla piattaforma.

Lo sport rappresenta per molti versi l’ultima frontiera da conquistare per YouTube. La piattaforma è sul punto di inglobare i generi che hanno contribuito a definire gli ultimi 100 anni di TV.

Molti dei generi che un tempo caratterizzavano la TV via cavo sono già migrati su YouTube. Gli chef che spiegano le ricette in cucina, un tempo dominio di Food Network, si sono trasferiti lì (persino la sezione di cucina del New York Times punta tutto sui video di YouTube).

Il risultato dell’esplosione dei podcast e della rivoluzione dei programmi a tarda notte è quello che Purcell definisce un “appiattimento” del formato, dove le grandi star possono sfruttare la loro fama per diventare importanti creatori di YouTube e i creatori possono sfruttare la piattaforma per diventare loro stessi grandi star.

L’audience della piattaforma sui televisori ha “superato quella dei dispositivi mobili ed è ora il dispositivo principale per la visualizzazione di YouTube negli Stati Uniti”.

Dall’esordio nel 2005

Ne è passata di strada da quando il video di 19 secondi “io allo zoo” è stato caricato nell’aprile 2005.

Ora, secondo un rapporto KPMG pubblicato il 23 settembre, YouTube è secondo solo a Comcast in termini di spesa annuale per contenuti, inclusi i pagamenti ai creatori e alle società di media, con una spesa pari a quella di Netflix e Paramount messe insieme, 32 miliardi di dollari.

Nielsen monitora le piattaforme di streaming che i consumatori guardano sui loro schermi TV da quando ha lanciato quello che chiama The Gauge nel 2021. Ma nell’ultimo anno, il dominio di YouTube su The Gauge ha innervosito i dirigenti di alcuni concorrenti. L’ultimo rapporto Gauge ha mostrato che YouTube è stata di gran lunga la piattaforma video più vista, con una quota del 13,1%. Netflix, al secondo posto, si è attestata all’8,7%