MyParking: i servizi a portata di click per parcheggiare all’aeroporto di Malpensa

Con la ripresa del turismo dopo la pandemia il numero di viaggiatori è tornato a quello pre-covid, con tantissime persone che scelgono di prendere l’aereo per raggiungere la propria destinazione.

In questo contesto l’aeroporto di Milano Malpensa si conferma uno degli scali più utilizzati in Italia, grazie a un’ampia gamma di voli nazionali e internazionali che consentono di spostarsi in tutto il mondo e servizi di qualità molto apprezzati dai viaggiatori italiani e stranieri.

Naturalmente, quando si raggiunge l’hub in auto è importante valutare con attenzione dove parcheggiare, preferibilmente prenotando in anticipo, così da evitare di perdere troppo tempo nella ricerca di un posto libero sul momento.

Per farlo è possibile rivolgersi a MyParking, piattaforma online specializzata che permette di trovare in pochi il click il parcheggio all’aeroporto di Malpensa più indicato per le proprie necessità, usufruendo di tariffe low cost e di tanti servizi utili.

Come prenotare un parcheggio conveniente a Milano Malpensa con MyParking

Per trovare parcheggio all’aeroporto di Milano Malpensa su MyParking.it è sufficiente inserire nel pratico form presente sulla piattaforma tutte le informazioni richieste, ossia la data di partenza e di rientro e il tipo di veicolo da posteggiare.

È possibile ordinare i parcheggi in base alla distanza dallo scalo di Milano Malpensa, con la possibilità di visualizzare le strutture direttamente sulla mappa digitale e calcolare esattamente il percorso dal parcheggio all’aeroporto. In alternativa, si possono visualizzare i parcheggi in base al prezzo o al voto degli utenti.

Su MyParking si possono anche selezionare i parcheggi in base ai servizi offerti, per esempio visualizzando soltanto quelli che propongono posti coperti o scoperti, la navetta inclusa nel prezzo, il servizio di car valet per consegnare e ritirare il veicolo al terminal, così come quelli che consentono di tenere le chiavi del mezzo.

Una volta trovato il parcheggio desiderato non resta che prenotare e pagare online, con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, come PayPal, Satispay o MyBank e usufruire della garanzia del posto prenotato.

Dove parcheggiare all’aeroporto di Milano Malpensa?

Parcheggiare l’auto all’aeroporto di Milano Malpensa permette di scegliere tra varie soluzioni a seconda del rapporto costi/benefici ricercato. L’opzione migliore per ottimizzare i costi è preferire per un parcheggio vicino allo scalo di Malpensa, infatti entro pochi Km dall’aerostazione si trovano numerosi parcheggi sicuri e custoditi.

I parcheggi più vicini allo scalo distano meno di 2 Km dall’aeroporto di Malpensa, ma si trovano tante soluzioni di parcheggio valide e convenienti fra i 5 e i 12 Km dall’hub aeroportuale dell’Altomilanese.

Un aspetto importante da valutare sono i servizi disponibili, infatti alcune strutture propongono anche opzioni comode come l’avvolgimento dei bagagli, per arrivare in aeroporto già con le valigie protette e pronte per l’imbarco, oppure il car moving che consente di partire e arrivare in aeroporti diversi senza preoccuparsi del proprio veicolo.

Con MyParking è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole, oltre alle valutazioni online degli altri utenti per verificare la reputazione del parcheggio e la qualità del servizio offerto.

A tutto ciò si aggiungono numerose offerte esclusive per chi utilizza il servizio regolarmente: per esempio, basta registrarsi gratuitamente per partecipare al programma MyParking Club e accumulare punti per ogni prenotazione da trasformare in codici sconto e risparmiare.