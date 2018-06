ROMA – La natura in casa non entra solo con piante e fiori, ma anche con originali soluzioni di arredamento. Per esempio, con oggetti che creano un’atmosfera naturale grazie a materiali, forme e colori. Si tratta di complementi di arredo che spesso sono il frutto del mix tra nuove tecnologie e antiche lavorazioni artigianali. Lo scopo della loro presenza è chiaro: portare tra le mura domestiche un’idea di natura dal benefico effetto rilassante. Come fare, allora, per dare un tocco green all’arredamento della propria casa? Ecco quattro idee che combinano fantasia, estetica e praticità.

LA NATURA IN CASA ENTRA CON LA LUCE

Si può partire proprio dalle sorgenti luminose per avere un’immediata sensazione di naturalità, che si percepisce a prima vista. La riprova arriva dando uno sguardo alla sezione Illuminazione Nature del sito Mondo Convenienza. Un lume dal raffinato design che combina legno e pietra, una piantana che evoca un intreccio di rami e l’uso di cordami per la sospensione dall’alto di lampade e lampadine. Oggetti che, appunto, riescono a trasmettere atmosfere di mare o montagna.

LA NATURA IN CASA ENTRA CON IL LEGNO

Si fa presto a dire “la natura in casa ci entra con il legno”. Il punto, però, è come farla entrare senza modificare l’arredamento. La soluzione può essere puntare su complementi che, oltre ad essere di legno, evochino un ambiente naturale. Da questo punto di vista, le idee sono davvero tante. Si va dai piccoli tronchi d’albero intagliati per contenere un vaso per piante alle classiche cassette da utilizzare come portaoggetti. Il sughero, poi, si presta a soluzioni davvero originali, magari prendendo l’insolita forma di una bacheca da cucina o di un orologio da muro.

LA NATURA IN CASA ENTRA CON L’ARIA PROFUMATA

La natura entra in casa profumando l’aria ma andrebbero evitati aromi troppo stucchevoli. Più che sui diffusori di essenze che possono risultare invasivi e dall’estetica discutibile, meglio puntare sulle candele. Da tempo, ormai, hanno perso la loro originaria funzione di sorgente luminosa, diventando complementi d’arredo a tutti gli effetti. È facile trovarne con profumazioni naturali e anche di raffinato design. Il consiglio è quello di evitare prodotti low cost e di puntare su prodotti di qualità. Vale a dire su candele realizzate con composti naturali e atossici.

LA NATURA IN CASA ENTRA CON LE PIETRE

Ricorrere alle pietre è un altro collaudato sistema per dare un quid di naturalità ad un ambiente. Anche in questo caso è solo una questione di gusto e fantasia. Si può optare per i tradizionali sassi colorati o, magari, dipinti in stile shabby chic. Gli appassionati di zen possono scegliere per una pila di sassi di mare. Si può decidere per una scultura di pietra o, in alternativa, disporre semplicemente in ordine sparso un po’ di ciottoli. Non fa differenza se di spiaggia o di fiume: la sensazione di natura è garantita.