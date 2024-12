L’olio extravergine di oliva è il re della dieta mediterranea, un prodotto che non solo arricchisce i nostri piatti con un sapore unico, ma che è anche un prezioso alleato per la salute. Tuttavia, scegliere un olio di qualità al supermercato può essere complicato, soprattutto in un momento storico in cui i prezzi sono in aumento e l’offerta è vastissima. Per fortuna, Altroconsumo ha recentemente stilato una classifica dettagliata che ci aiuta a individuare i migliori oli extravergine di oliva, valutandoli per qualità, sapore e rapporto qualità-prezzo.

Perché è importante scegliere un olio di qualità

L’olio extravergine di oliva non è solo un condimento: è un alimento ricco di proprietà benefiche. È fonte di acidi grassi monoinsaturi, che aiutano a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo, ed è ricco di polifenoli, potenti antiossidanti che proteggono le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Tuttavia, non tutti gli oli venduti come “extravergine” sono uguali. La qualità dipende da molti fattori, come il metodo di estrazione, la freschezza delle olive e il contenuto di sostanze benefiche.

Gli esperti di Altroconsumo hanno analizzato 20 oli extravergine di oliva disponibili nei principali supermercati italiani, valutandoli secondo parametri rigorosi: acidità, ossidazione, caratteristiche organolettiche e, ovviamente, il gusto. Il risultato è una classifica che premia non solo i prodotti di altissima qualità, ma anche quelli che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.

La classifica completa dei migliori oli extravergine di oliva

Ecco la classifica stilata da Altroconsumo, che include i migliori oli extravergine di oliva per qualità e convenienza. Tra questi, cinque prodotti si distinguono come “migliori del test” o “migliori acquisti”.

De Cecco Olio Extravergine di Oliva 100% Italiano – Questo olio ha ottenuto ben 86 punti, guadagnandosi il titolo di migliore del test e miglior acquisto. La qualità è eccellente e il prezzo medio al litro è di 11,69 €. Filippo Berio Olio Extravergine di Oliva 100% Italiano – Con un punteggio di 82, questo olio si distingue per la sua qualità ottima e un prezzo medio di 12,43 € al litro. Monini Gran Fruttato Olio Extravergine di Oliva Selezione Italiana – Anche questo prodotto ha ottenuto 82 punti, confermandosi un’ottima scelta. Il prezzo medio è di 12,81 € al litro. Farchioni Il Casolare Olio Extravergine di Oliva Grezzo Naturale – Con 80 punti, offre una qualità ottima a un prezzo medio di 12,18 € al litro. Carapelli Oro Verde Olio Extravergine di Oliva 100% Italiano – Questo olio ha totalizzato 77 punti, con una qualità eccellente e un prezzo medio di 12,53 € al litro. Monini Olio Extravergine di Oliva Classico – Un altro prodotto Monini si aggiudica un punteggio di 77, ma a un prezzo più accessibile: 11,03 € al litro, guadagnandosi il titolo di miglior acquisto. Coop Olio Extravergine di Oliva 100% Italiano – Anche questo olio ottiene 77 punti ed è un miglior acquisto, con un prezzo medio di 10,14 € al litro. Bertolli Olio Extravergine di Oliva Originale – Con 77 punti e un costo medio di 10,34 € al litro, è un altro miglior acquisto della classifica. Colavita Olio Extravergine di Oliva Selezione Italiana – Questo prodotto ha ottenuto 74 punti, con un prezzo medio di 14,04 € al litro. Costa d’Oro Il Grezzo 100% Italiano Non Filtrato – Anche questo olio ha raggiunto 74 punti, con un prezzo medio di 13,07 € al litro. De Cecco Olio Extravergine di Oliva Classico – Con 73 punti, è un’altra valida opzione, con un costo medio di 11,11 € al litro. Costa d’Oro L’Extra Olio Extravergine di Oliva – Ha totalizzato 73 punti, con un prezzo medio di 11,61 € al litro. Carapelli Il Frantolio Olio Extravergine di Oliva – Questo olio ha ottenuto 72 punti e un costo medio di 10,74 € al litro. Farchioni Olio Extravergine di Oliva – Con 71 punti, offre una qualità ottima a un prezzo medio di 10,92 € al litro. Pietro Coricelli Olio Extravergine di Oliva – Ha totalizzato 70 punti e un costo medio di 10,96 € al litro. Desantis Olio Extravergine di Oliva Classico – Con 69 punti e un prezzo di 10,09 € al litro, è una scelta di qualità buona. Sagra Olio Extravergine di Oliva Classico – Anche questo prodotto ha ottenuto 69 punti, con un costo medio di 10,60 € al litro. Primadonna (Lidl) Olio Extravergine di Oliva – Questo olio ha ottenuto 68 punti e si distingue come miglior acquisto, con un prezzo imbattibile di 8,89 € al litro. Conad Olio Extravergine di Oliva Classico – Ha totalizzato 66 punti, con un prezzo medio di 9,83 € al litro. La Badia (Eurospin) Olio Extravergine di Oliva – Con 61 punti, chiude la classifica con una qualità buona e un prezzo di 8,94 € al litro.

Come scegliere l’olio extravergine di oliva al supermercato

Quando scegli un olio extravergine di oliva, è importante considerare non solo il prezzo, ma anche la qualità. Leggere attentamente l’etichetta può fornire molte informazioni utili. Prediligi oli che riportano l’indicazione “100% italiano” o che specificano l’origine delle olive. Un altro elemento da valutare è il metodo di estrazione: il processo meccanico a freddo è sinonimo di maggiore qualità, poiché preserva le proprietà organolettiche e nutritive del prodotto.

L’acidità è un altro parametro fondamentale. Per essere classificato come extravergine, un olio deve avere un’acidità inferiore allo 0,8%. Tuttavia, i prodotti di qualità superiore spesso hanno un’acidità molto più bassa. Infine, affidarsi a marchi noti e a test indipendenti, come quello di Altroconsumo, è un’ottima strategia per fare una scelta consapevole.